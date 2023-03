A defender el liderazgo

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:05hs.

River, líder de la Liga Profesional, recibirá a Unión de Santa Fe por la novena fecha, antes del debut en la Copa Libertadores.



El partido se desarrollará desde las 21.30 en el estadio Monumental, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports.



Antes del receso por la fecha Fifa, el equipo de Martín Demichelis quedó en lo más alto de la tabla de posiciones con 18 puntos y defenderá el liderazgo justo antes de su presentación en el torneo más importante del continente.



El millonario recibirá al golpeado Unión, que está 26° con apenas 7 unidades, y luego se enfocará en el duro viaje a Bolivia para visitar el martes a The Strongest, en la altura de La Paz.



River llega entonado ya que en la última jornada derrotó a Sarmiento (2-0) en Junín e hilvanó su cuarta victoria en fila.



Esta racha se inició después de la inesperada derrota de la quinta fecha ante Arsenal (2-1) en el Monumental que había sacudido el inicio del ciclo de Demichelis.



Unión viene de perder ante Racing (3-1) en casa y buscará su segundo triunfo en el campeonato para despegarse de la zona baja.



El equipo del uruguayo Gustavo Munúa está en reconstrucción luego de la salida de piezas importantes como Juan Ignacio Nardoni (Racing) y el misionero Juan Carlos Portillo (Talleres) pero necesita sumar para no sufrir en el futuro con la permanencia.



El Tatengue también arrastra una larga racha de 14 partidos sin ganar fuera del 15 de abril con seis derrotas y ocho empates.



Demichelis aprovechó el receso para profundizar la idea que pretende para el equipo y también le dio minutos a los habituales suplentes en un amistoso contra Universidad de Chile en Salta y con una práctica de fútbol con el seleccionado argentino.



Durante la victoria por 4-3 contra los chilenos en el norte, el ex defensor hizo debutar a Matías Gallardo, hijo de Marcelo y una de las figuras de la Reserva.



Si bien el próximo martes iniciará su aventura internacional, el entrenador tiene planeado poner lo mejor para defender la punta del torneo.



La única duda pasa por mantener como titular a Esequiel Barco o inclinarse por Agustín Palavecino, quien entró y definió el partido en el Eva Perón de Junín.



Lo otro que deberá resolver el cuerpo técnico es si lleva al banco de suplentes al uruguayo Nicolás De La Cruz y al venezolano Salomón Rondón.



El mediocampista está mejor de la sinovitis en la rodilla derecha que lo marginó del último compromiso, mientras que el delantero recién tendrá un solo entrenamiento después de jugar con su seleccionado dos amistosos en Arabia Saudita.



Por el lado de Unión, Munúa tendrá que realizar un cambio obligado ya que Mauro Luna Diale fue expulsado ante Racing, será baja por dos fechas y en su lugar ingresaría el paraguayo Junior Marabel.



En la defensa, Franco Calderón volverá a la titularidad y desplazará a Oscar Piris y Kevin Zenón ingresaría por Daniel Juárez en el mediocampo.