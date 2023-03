Crece la elección por carreras y cursos cortos con rápida inserción laboral

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:06hs.

La situación económica e inflacionaria del país lleva a que cada vez más personas elijan carreras de corta duración, de hasta 3 años -en detrimento de las formaciones de grado-, o cursos cortos que garanticen una rápida inserción en el mercado laboral. Además, la competencia y mayores exigencias para acceder a puestos de trabajo, hacen que las personas también busquen obtener una certificación que dé garantías de las habilidades para desempeñarse en oficios.



En este contexto, las tecnicaturas superiores son una oferta gratuita distribuida en gran parte del territorio misionero que busca además dar respuesta a la demanda de mano de obra para sectores de la economía local. La propuesta está constituida por 36 institutos en los que se desarrollan 51 ofertas académicas diferentes.



Además, del total, el año pasado se sumaron siete nuevas tecnicaturas, producto de la alta demanda que poseen este tipo de carreras. Asimismo, se abrieron el Instituto Superior “Raúl Karaí Correa” en Puerto Iguazú y el Instituto Superior Politécnico Nº 1 en Itaembé Guazú, Posadas.



Según datos de la Dirección de Educación Superior del Consejo General de Educación, para este ciclo lectivo se inscribieron, sólo en tecnicaturas superiores, 2.800 personas. En tanto se encuentran cursando algunos de los trayectos 7.443 estudiantes en toda la provincia.



“Hay ofertas que demandan apertura de nuevas divisiones como ser Tecnicatura Superior en Enfermería, Tecnicatura Superior en Ayudante Terapéutico, Tecnicatura Superior en Mecánica Automotriz”, indicó, en diálogo con El Territorio, Luis Oviedo, director del área antes mencionada. Las dos primeras se cursan en el Instituto Superior Politécnico Nº 1 de Itaembé Guazú.



En su totalidad, los estudiantes que cursan carreras cortas son mayores de edad, que no tienen otro motivo para transitar la educación superior que la propia voluntad, interés y el anhelo de profesionalizarse. A pesar que existen dificultades a lo largo de la formación para cumplir con las exigencias del cursado, el director de la modalidad señaló que la gran mayoría logra recibirse. “La deserción es baja, se debe al acompañamiento a las trayectorias estudiantiles que llevan adelante los equipos directivos y docentes de cada una de las instituciones”, destacó.



“Una de las dificultades es la disminución y ausencia de transporte público a la hora de finalización de jornada de clases, en particular las instituciones superiores que se cursan a la noche, que son la mayoría. Las frecuencias disminuyen y en algunos casos no hay. Se han realizado modificaciones en los horarios institucionales para poder garantizar el cursado de los estudiantes”, refirió Oviedo. A su vez, en parte, se trata de una población que trabaja además de estudiar, esto requiere un cierto grado de organización por parte del estudiantado para poder cumplir con el seguimiento de los contenidos.



Enfermería

La Licenciatura en Enfermería de la Unam fue una de las primeras en llenar sus cupos, dentro de las ofertas de la alta casa de estudios, con una cifra récord de más de 1.000 personas al momento de comenzar el cursillo. En este sentido, la Tecnicatura Superior en Enfermería es la primera en su tipo -dentro de la provincia- en ser gratuita y sirvió para canalizar, en parte, la demanda de aquellas personas que quedaron sin vacantes.



Acerca de esta última tecnicatura, que se lanzó este año, dijo: “Las expectativas siempre son las mejores, una de ellas garantizar una formación de calidad, para lograrlo necesitamos tener los mejores profesionales al frente de cada una de las unidades curriculares que se desarrollan al interior de la carrera. El equipo directivo donde se desarrolla la carrera está constituido por profesionales que ya tienen trayectoria en la gestión, eso garantiza un trabajo responsable con la finalidad de obtener la mejor formación de futuros profesionales”.



Aulas Talleres Móviles

Las Aulas Talleres Móviles (ATM) son un programa impulsado por el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica (Inet) aplicado en la provincia por la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional. La propuesta consta de ocho semirremolques equipados, que recorren Misiones ofreciendo las formaciones, cuentan con un aforo máximo de 30 personas por comisión -previsto para la comodidad- y sus inscripciones duran apenas semanas.



Los ATM buscan llevar la formación profesional a los lugares en los que no hay posibilidades de formarse y “hay mucha demanda de mano de obra calificada y especializada. Donde muchas veces su población o las empresas se encuentran contratando personal de las ciudades más cercanas, por no contar con personal idóneo en el mismo municipio”, explicó a este medio, Jessica Bothner, coordinadora de las ATM. Y agregó, “así también podemos dotar de conocimientos a la gente para que pueda emprender y generar un ingreso extra para su familia”.



Las ATM reciben por año alrededor de 1.000 inscripciones para sus propuestas, que se dividen en niveles y duran cuatro meses. En el segundo semestre del 2022, las ATM, sumaron más de 460 nuevos profesionales al mercado laboral y el sector productivo de la provincia.

La oferta de refrigeración se dicta en San Vicente.

Los trayectos más solicitados son los de gastronomía, que hoy está en El Soberbio y Oberá, cuenta con más de 240 inscritos para el actual ciclo; y refrigeración, el semirremolque está instalado en la localidad de San Vicente, ya se apuntaron 55 interesados.



Por otra parte, Bothner subrayó que, “en cuanto a terminalidad, tenemos un aproximado de 70% de terminalidad en promedio entre las carreras”. Las ATM buscan que las mujeres se incorporen a las carreras técnicas para que puedan desempeñarse en estos roles.



Sobre la predisposición por continuar los niveles superiores, una vez cursada la introducción, la funcionaria sostuvo, “hay mucho interés de los exalumnos de seguir capacitándose, ya sea con un nivel más avanzado como en otras ofertas que proponemos, sobre todo en el área de instalaciones eléctricas y de gastronomía”.



Proyecciones

En cuanto a las proyecciones para este año, el director de Educación Superior planifica “trabajar en la construcción de un Reglamento de Prácticas Profesionalizantes para tecnicaturas superiores, por ello venimos participando de reuniones y elaboración de dispositivos de consulta para trabajar al interior de cada una de las instituciones”.



Y añadió “la gestión para actualizar la Validez Nacional de Títulos (VNT) ante las autoridades nacionales. Muchas de las ofertas que tenían pendiente VNT ya se han regularizado, nos quedan algunas que dependen del dictamen del Inet y otras que están en proceso resolutivo”.



En tanto, la coordinadora de las ATM manifestó como metas “llegar a municipios donde aún no hemos ido, como así también volver a los que ya fuimos para proponer un nivel más avanzado”.

La Universidad Popular de Misiones abrirá 53 nuevos cursos

La Universidad Popular de Misiones (UPM) se creó en 2013 con el objetivo de acercar formación gratuita y de calidad a los misioneros. En el marco de sus 10 años de existencia, la institución abrirá 53 nuevos cursos para extender su influencia territorial y llegar a la totalidad de los municipios de Misiones.



“La demanda que más tenemos ahora en Posadas, son todos los cursos que hacen referencia a la belleza y cuidado personal”, dijo Laura Traid, directora de la UPM. Y agregó, “el curso de uñas esculpidas y semipermanetes es una formación en la que no damos abasto. Tenemos cuatro comisiones en esa propuesta”.



Al área de belleza, le siguen en demanda los módulos de electricidad y confección textil.



Las clases comienzan el 3 de abril y sólo en la sede de Posadas, la UPM tiene 700 inscritos en todas sus formaciones. “Este año vamos a largar 53 cursos en 25 municipios, que son los que nos faltan para completar los 78 que hay en Misiones”, detalló.



El año pasado, se egresaron de la UPM 4.500 estudiantes en toda la tierra colorada. En 2021 hubo 3.000 personas que terminaron un curso de oficios.



La UPM cuenta con sedes en Oberá, Eldorado, Posadas y Andresito, pero posee aulas auxiliares en más localidades. Los cursos tienen una carga horaria que oscila entre 50 y 100 horas; y una extensión de 10 a 30 clases.



“Algunos de nuestros cursos cuentan con salida a obra, como lo son Auxiliar en Electricidad Domiciliaria, Refrigeración, Huerta Orgánica, entre otros. Lo que realizamos es el voluntariado, en el que visitamos diferentes organismos, instituciones o particulares y realizamos las prácticas de los cursos en el lugar”.



Pandemia

El aislamiento por Covid-19 dificultó la tarea de hacer llegar el conocimiento a los estudiantes, dado que cuando se dictan de manera presencial los recursos par alas prácticas se comparten, sin embargo se maximizaron los esfuerzos para continuar con la oferta.



“Nosotros crecimos año a año mucho, y en la pandemia tuvimos 1.000 egresados. Se hizo un trabajo virtual, mucho más complejo. En algunos cursos de oficios se tuvieron que acercar los insumos para que los estudiantes puedan desarrollar los contenidos con la parte práctica”, añadió.



Para realizar las inscripciones el interesado debe completar el formulario que se encuentra en el siguiente link: https://upmisiones.org/inscripciones/. También puede acercarse a cualquiera de las sedes.