Convocarán a firmas misioneras para realizar obras del puente

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Dos empresas de Buenos Aires presentaron ofertas para realizar durante dos años tareas de conservación y mantenimiento en el viaducto internacional que une Posadas con Encarnación, pero ambas propuestas fueron rechazas por Vialidad Nacional. Ahora las autoridades están en el proceso del armado de la documentación para un nuevo llamado a licitación, en el que convocarán a empresas de la provincia de Misiones interesadas en ejecutar los trabajos rutinarios.



En octubre pasado, cuando comenzó la etapa de revisión de los 124 obenques del puente que aún continúa, se estableció un monto de 480 millones de pesos como base, para que interesados en ejecutar las tareas de limpieza, reposición de luminarias, carteles y otras labores, ofrezcan sus servicios. Dos oferentes se presentaron para llevar adelante la concesión y ninguno calificó para la adjudicación final.



Una empresa presentó un monto excesivo para lo que demanda el contrato, mientras que la otra ofertó por debajo del monto de base, sin ofrecer garantías. Ante ese escenario, la licitación quedó desierta.



El delegado de Vialidad Nacional en Misiones, Rodolfo Handrujovicz, confirmó a El Territorio, detalles de todo el proceso y adelantó la intención de convocar a empresas misioneras. “En octubre se licitó un contrato para hacer un mantenimiento del puente por dos años, pero esa compulsa, en los primeros días de marzo quedó desierta. Dos empresas presentaron ofertas, una estaba muy por arriba del presupuesto y otra muy por debajo que no mantuvo las garantías y no se las pudo adjudicar”.



Si bien no mencionó el nombre de las empresas en cuestión, “son de Buenos Aires y quizás no conocían tanto la tarea a realizar”. Recordó que “es la segunda vez que queda trunca la licitación y ahora realizaremos un nuevo llamado para empresas de la provincia”.



El mantenimiento implica “limpieza de desagües, limpiar las barandas, reponer carteles, luminarias y otras tareas de rutina. Quizás la verificación de las juntas de dilatación del puente sea lo más complejo, pero son tareas que empresas de acá lo pueden hacer”, aclaró el jefe del Distrito 15 de Vialidad Nacional.



Tensores

Con un monto actualizado dado los altos niveles de inflación, todavía no hay fecha del nuevo llamado a licitación y mientras tanto la constructora internacional VSL, continúa con los estudios de los tensores, revisión que se inició el año pasado.



“Esa tarea se hace por etapas, dado que la empresa tiene ocho meses de plazo para completarla. Hasta ahora hicieron solamente el estudio desde el extremo superior y falta toda la parte inferior que les va a llevar más tiempo”, explicó el delegado Rodolfo Handrujovicz.



Para verificar los tensores en la parte más baja del viaducto, los operarios deben estar literalmente colgados, mediante una barquilla similar a las que utilizan las grúas.



“Si una vez finalizado los estudios nos confirman que no hay que cambiar ningún tensor, de todas maneras la recomendación es no hacer filas de vehículos arriba del puente”, aclaró Handrujovicz.



La medida fue anunciada el último mes de noviembre, a raíz de una solicitud de ingenieros que verificaron el estado del puente y en el afán de mantener la seguridad estructural.



Desde ambas cabeceras se ordenaron extensas filas dentro de las ciudades, situación que volvió caótico el cruce, fundamentalmente en la ciudad de Encarnación.

Revisión a casi 33 años de su inauguración

El puente San Roque González de Santa Cruz, próximo a cumplir 33 años de su inauguración (2 de abril de 1990), cuenta con 124 obenques y la verificación consta de la revisión de los elementos de anclaje, el tipo de rosca y medidas utilizadas. Los mismos se someten a pruebas de fuerza para determinar la resistencia de los tensores, lo que permite definir su vida útil.



Si bien ya se analizaron en general esos tensores, la inspección se profundiza para determinar el estado de los cables que son sometidos a constante presión y alargamiento, producto del paso incesante de vehículos de variados pesos.

En cifras

$ 480 millones Fue el monto original fijado en el llamado a licitación para adjudicar las obras de mantenimiento en el puente. La cifra deberá actualizarse.