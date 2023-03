El fresco otoñal todavía se hace esperar en Misiones

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Pese a las lluvias de ayer el fresco otoñal aún se hace esperar y para los próximos días todavía se esperan temperaturas máximas bastante altas para la época del año, en torno a los 30° o más.



“Vamos a terminar marzo siendo quizás uno de los más calurosos de todos los tiempos, las temperaturas fueron prácticamente de febrero y vamos a finalizar este mes con temperaturas medias típicas de verano y no de otoño”, señaló al respecto Favio Cabello, director de la Opad.



“El otoño meteorológicamente hablando comienza el 1 de marzo y científicamente el 21, pero marzo siempre se considera un mes de otoño donde las temperaturas deben bajar y eso hace muchos años no se viene dando y esta vez pasó lo mismo”, agregó el especialista.



Consultado sobre a qué obedece esta prolongación del verano, dónde marzo se sumó a diciembre, enero y febrero como el cuarto mes de calor, sostuvo: “Esto es por el cambio climático que se viene dando en todo el mundo con veranos más prolongados e inviernos más cortos y benignos, esto es una constante que empezó hace diez o 15 años y se va confirmando cada vez más con olas de calor y veranos prolongados”.



En igual sentido se refirió al calor extremo que se experimentó este tercer mes del año en gran parte del país, principalmente en la franja central.



“Tuvieron reales de 40° en zona suburbana en pleno marzo, esas son temperaturas atípicas incluso para enero en Buenos Aires y las tuvieron este mes. Nosotros tuvimos temperaturas altas todo marzo, no hubo un descenso como para decir que entramos en otoño y ya comenzó el cambio de temperatura”, cerró.