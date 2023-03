La lluvia llegó con granizo a Apóstoles y una fuerte tormenta sobre Oberá

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Una fuerte lluvia con granizo de grandes proporciones sobre algunos barrios de Apóstoles en la noche del miércoles fue el preludio de la tormenta que -en horas de la madrugada del jueves- cubrió toda la provincia. El evento trajo alivio tras días de intenso calor, con temperaturas máximas encima de los 30° y elevada sensación térmica.

Granizo de grandes proporciones cayó en barrios de Apóstoles.

Según el testimonio de los vecinos apostoleños, el fenómeno comenzó cerca de las 21.30 y sorprendió principalmente en la zona de los barrios Estación y Timbó, donde las piedras de hielo igualaban en tamaño a pelotas de golf. Tal es así que no dudaron en almacenar el hielo y las fotografías se viralizaron rápidamente. El evento duró pocos minutos pero fue contundente, aunque no generó mayores daños y complicaciones, según se informó.



En Posadas los primeros ecos de la tormenta comenzaron a sentirse antes de la medianoche y pasadas las 2 de la madrugada de ayer el fenómeno irrumpió en la capital misionera con ráfagas de viento que alcanzaron los 54 km/h a las 3.51. Según la información de la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales de Posadas (Opad) cayeron 24,6 milímetros de lluvia entre la noche del miércoles y ayer.



Ante ese escenario la comuna capitalina realizó operativos para asistir a familias damnificadas de los barrios El Porvenir II, Sol de Misiones y la Chacra 246.



Se entregaron kits de emergencia que incluyeron materiales para las filtraciones e inundaciones provocadas por el temporal. Además, se distribuyeron alimentos y útiles escolares. Asimismo, recordaron que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 444-9063.



Zona Centro

En la ciudad de Oberá el fenómeno también arribó en la noche, cuando se desató una tormenta que afectó a varios barrios y dejó a ocho familias sin techo. En la Capital del Monte Defensa Civil municipal acudió desde horas tempranas de ayer para brindar contención y seguridad a los damnificados. En el tiempo que duró la tormenta se precipitaron 70 milímetros de lluvia.



Según se informó, personal de la Comisaría Segunda recibió el primer pedido de ayuda a las 4.50 a través de la Línea 911 y brindaron ayuda a un vecino del barrio Esperanza, quien sufrió daños en el techo de su vivienda, haciendo que empiece a inundarse.



En tanto que desde la comuna, el titular de Defensa Civil, Javier Velázquez, mencionó que asistieron a otras siete familias por voladuras de techo en diferentes barrios. “Eso fue lo raro, porque cuando vienen diferentes tipos de ráfagas de viento azotan en un solo lugar y anoche golpeó a barrio Norte, Villa Cristen y Kilómetro 0, donde la mayoría de las familias sufrieron la voladura de techo”, contó.



Si bien los daños fueron varios, desde caída del tendido eléctrico, caídas de árboles e inundación en algunas casas, los pedidos de asistencia no fueron tantos como lo esperaban ante la magnitud del evento.



“La verdad es que tuvimos bastante trabajo, pero teniendo en cuenta la dimensión de la tormenta, los números fueron mucho más bajos de lo que esperábamos”, sostuvo Velázquez.



Las asistencias fueron varias ya que desde las 23 del miércoles y la madrugada del jueves se registraron fuertes vientos con abundante lluvia.



Así, otras atenciones que se realizaron fueron por parte de los Bomberos de la Policía y la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) a raíz de la caída del cableado eléctrico sobre calle Gobernador Barreyro.



Por otra parte, efectivos de la Seccional Primera y la dotación de Bomberos Voluntarios acudieron a las calles Sargento Cabral en intersección con calle Chaco por la caída de un árbol.



Sobre la calle Canal Torto una mujer de 55 años pidió ayuda a los efectivos de la Comisaría Cuarta por la inundación de su vivienda.



En calle Suecia 480, producto de la inundación, los bomberos atendieron a otra mujer junto a su bebé de 3 meses y mascotas a causa de la gran acumulación de agua.



Y finalmente a las 6.50 sobre la avenida Picada Finlandesa un moto colisionó contra un árbol que se encontraba caído obstruyendo un carril de dicha arteria y el hombre fue llevado al hospital local con dolores en las piernas.



En Jardín América y Aristóbulo del Valle la lluvia promedió los 35 milímetros, en base a estaciones meteorológicas locales.



Por su parte, desde Energía de Misiones se informó que a raíz del fenómeno meteorológico se produjeron cortes de luz en Posadas, Fachinal, Parada Leis y Garupá. En Montecarlo, a consecuencia de la tormenta la localidad sufrió un corte de energía eléctrica. Según indicó la Cooperativa de Electricidad la interrupción del servicio se ocasionó por la salida de servicio de la línea de 33 Kv.



Se espera que la inestabilidad persista hasta hoy el mediodía en algunas zonas de la provincia y luego comience la mejora.

Con la información de corresponsalía Oberá