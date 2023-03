Massa anunció el esperado dólar agro a la soja y a las economías regionales

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:06hs.

Afligidos por los efectos de la sequía en el sector agrario en todo el país y también la “sequía” de divisas de productores para exportar o importar en especial por parte de las economías regionales, el gobierno nacional anunció la habilitación de un nuevo “dólar agro” o “dólar soja 3” que regirá durante el mes de abril y se habilitará similar esquema para economías regionales por tres meses. Es decir, el también llamado dólar soja 3 regirá en abril con un tipo de cambio en el que aún se está trabajando y después impactará por 90 días desde mayo en economías regionales. Todos los detalles se espera conocer el lunes y por el momento, mediante este dólar unificado se busca simplificar las cotizaciones con las que se importan productos y servicios y reforzar las reservas internacionales. “La medida constará de un cambio diferencial por 30 días para el complejo sojero y de 90 días para las exportaciones de bienes de las economías regionales a partir de abril”, consignó ayer la agencia Télam. El ministro de Economía, Sergio Massa adelantó desde Washington la decisión que esperaban escuchar productores de todo el país, como sucede también en Misiones cuyos representantes tuvieron varias reuniones y sectores como el té, la yerba y el tabaco que aguardaban ese anuncio. Por lo que se conoció, la medida avanzó a partir del respaldo que la Argentina recibió de la Casa Blanca. El presidente Alberto Fernández en su viaje a Estados Unidos, le había detallado a su par Joe Biden el problema que genera la sequía en el país y, al solicitar ayuda, dio a conocer las expectativas exportadoras. La puesta en vigencia del dólar agro representa además una posibilidad para fortalecer las reservas del Banco Central.



Massa hizo el anuncio tras mantener reuniones ayer, entre otros, con el subsecretario de Desarrollo Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estados Unidos, José Walfredo Fernández. En forma previa, con la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, con quien evaluó la última revisión del acuerdo que se espera se apruebe hoy y que ya cuenta con el aval del staff técnico del organismo para que se pueda concretar la asistencia económica al país.



Economías regionales de Misiones

La subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno recordó ayer las negociaciones que se venían realizando al respecto ante Nación.



Se sabe además de las insistencias del gobernador Oscar Herrera Ahuad para conseguir los dólares para las economías regionales de la provincia.



Al respecto ayer Imbrogno recordó haber sido parte del encuentro en el Ministerio de Economía de la Nación con representantes de la Comisión Provincial del Té (Coproté). “La primera reunión hicimos en enero y el lunes pasado, acompañados por exportadores y productores”.



Indicó que allí con la cartera de Economía, se analizó cómo instrumentar el dólar para el sector tealero. Sostuvo que una de las condiciones es que esos dólares efectivamente les llegaran a los pequeños productores y que ello no implicara ningún aumento en el costo interno. “Le explicamos cómo era la realidad del sector, ya que casi todas son empresas nacionales y misioneras y les presentamos el esquema de exportación del té”, recordó Imbrogno. “Nos dijeron que será igual para todas las economías regionales”, acotó. Es que justamente similares pedidos los vienen efectuando las cámaras que nuclean a los exportadores de madera, tabaco y yerba mate de Misiones.



Jhony Klimiuk uno de los exportadores de té, justamente indicó al diario El Territorio que el problema para el sector no era tanto la sequía sino la falta de divisas para exportar. “Estamos mejor que el año pasado que fue la sequía histórica y castigó muchísimo al sector e hizo que noviembre, diciembre y enero se registrara escasa producción y este año estamos un poco mejor”.



No obstante, recordó los cuatro años de tener una sequía en Misiones y teniendo en cuenta que el té necesita mucha humedad y calor, indicó que “este año arrancamos casi 40 días más tarde la cosecha; los rendimientos no son los ideales históricamente de los tesales misioneros, por la merma de producción de cuatro años anteriores”.



Añadió que “este año, estamos mejor que el año pasado, pero seguimos bajo en rendimiento de cosechas normales en la provincia”.



Allí es donde apuntó, horas antes de conocerse el anuncio de Massa, de que “el sector está más preocupado no tanto por la sequía, sino por el tipo de cambio porque necesitamos un dólar diferencial urgente, porque el dólar oficial está retrasado y nos preocupa más perder mercado en la próxima cosecha por culpa del dólar que la sequía”, concluyó.

El FMI define si flexibiliza metas de reservas

El ministro de Economía, Sergio Massa concluyó ayer su presencia en la capital estadounidense con la promesa de sumar 3.000 millones de dólares de organismos internacionales para las arcas del Banco Central.



Justamente hoy se reunirá el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se estima que se aprobará la flexibilización de metas de reservas que propuso el Gobierno, que planteó la dificultad de cumplir lo acordado, por la grave sequía y la demora en la implementación del nuevo tarifario eléctrico, entre otras dificultades. Justamente la resolución del dólar agro se dio tras conocerse que los efectos de la sequía comienzan a percibirse en varios indicadores económicos.



Se trata de un paquete de medidas acordadas con el FMI que se terminarán de afinar a mediados de abril.



“Es un programa de incremento exportador que pretende facilitar en el año de sequía la capacidad y el cumplimiento de los contratos de nuestros exportadores, entendiendo las dificultades que sufrieron nuestros productores”, dijo Massa en una reunión con medios argentinos al final de su gira por la capital estadounidense, durante la cual se reunión con el FMI y varios funcionarios de la administración Biden.



Estudios privados y oficiales, dan cuenta del actual impacto y hacen estimaciones de lo que podría representar una de las mayores caídas en exportaciones del agro en el país.



La sequía en Argentina es una amenaza constante para la producción agrícola y la exportación de productos agrícolas.



La sequía puede tener un impacto significativo en la economía del país, ya que la agricultura es una de las principales fuentes de ingresos de Argentina.



Entre las consecuencias que producen se pueden citar la disminución de la producción de granos, porque puede afectar la cantidad y calidad de la producción, lo que puede reducir la cantidad de granos disponibles para la exportación. Esto llevaría a disminuir la cantidad de divisas que el país puede obtener de la exportación de granos.