“Mi preocupación no pasa por ser reelecto”, aseguró Alberto

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández reiteró ayer, recién llegado de la gira por Estados Unidos, que su “preocupación no pasa por ser reelecto” sino por “que no vuelvan al poder quienes nos dejaron esta deuda maldita con el FMI”.



“Mi prioridad no es ser candidato, mi prioridad es que gane el espacio”, aseguró el mandatario en una entrevista con Radio Perfil, en la que planteó que “para ganar las elecciones, hay que democratizar el espacio” del Frente de Todos. La intención del presidente sería que la alianza oficialista dirima la candidatura en la Paso.



En ese sentido, advirtió sobre los daños que genera “el juego de las internas, de la política”, dado que “a veces caemos en lugares donde no debemos caer en vez de prestarle más atención a otros temas”.



“No hay que sumar agresión en la interna nuestra y nadie debe ser descalificado. Una de las cosas que se reclama es el respeto en la disidencia”, insistió, en respuesta a las críticas que recibe en el último tiempo de parte de distintos dirigentes de La Cámpora.



Milei, una amenaza

Por otra parte, afirmó que el diputado de la Libertad Avanza y precandidato presidencial Javier Milei es “una amenaza a la democracia, claramente” .



En esa línea, el mandatario comparó al diputado nacional con el dictador nazi: “​Hitler no llegó por un golpe de estado, llegó votado por los alemanes. Muchas veces los autoritarios se valen de la democracia para poder acceder al poder”.



“Lo que tenemos que hacer es abrir los ojos de la gente y advertirle a la gente que por muy desalentada que esté esos caminos no son caminos saludables para el país ni para una sociedad. Definitivamente, no lo son”, concluyó.



También fue consultado por la decisión de Mauricio Macri de bajarse de la pelea electoral, dijo que no se trató de un “gesto de grandeza” sino que “solamente cometió un sincericidio”.



“Sabía perfectamente cuál era su suerte y se corrió antes de que la suerte demuestre lo que la gente piensa de él”, argumentó.