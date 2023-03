Burlando sobre Jey Mammon: “Tiene pruebas, guarda todo”

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:00hs.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida... ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante”, aseguró Jey Mammon para defenderse de la acusación en su contra que realizó Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual.



“Estoy atravesando quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabia que se podía sentir, que una persona podía experimentar lo que estoy experimentando. Es nuevo para mí”, señaló el exconductor del programa La Peña de Morfi (Telefe).



A más de un día de la publicación de su video por Instagram, el abogado Fernando Burlando hizo algunas aclaraciones respecto a este caso en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece): “Lucas dijo que tenía 14 años cuando asistió a una fiesta y se conocieron (con Jey). Pero no intimaron, se conocieron”.



Cuando Mariana Brey le consultó si el conductor tenía pruebas para demostrar que lo había conocido el 25 de abril de 2009, el letrado respondió: “Fue en esa fiesta y quienes lo llevan (a Lucas) tranquilamente pueden aclarar la situación. Jey guarda absolutamente todo, en su teléfono y en su mail”.



Respecto a la posibilidad de mostrar esas pruebas, señaló: “Si me preguntás a mí no es necesario (mostrarlas). Pero a él sí porque vive sumergido en este medio”.



Por último, Burlando aclaró que se trató de “un vínculo que duró muchos años hasta que Lucas tuvo 25 años. Hoy hay un juicio mediático. La Justicia hizo lo que tenía que hacer”.