Seis días sin pistas del carpintero Pedro Wojtowicz, desaparecido en Los Helechos

jueves 30 de marzo de 2023 | 14:19hs.

Pasan las horas y la angustia crece. La desaparición de Pedro Damián Wojtowicz (42) no preocupa solamente a su familia, en este momento gran parte de la comunidad se pregunta dónde está.

Desde el último sábado su paradero es un misterio. Los únicos indicios que se tienen marcan que habría salido de su chacra -zona rural de la localidad de Los Helechos- al mando de su moto Yamaha YBR negra con la que siempre se movilizaba; pero no llevó nada consigo, ni siquiera su teléfono celular, anulando cualquier intento de comunicación o rastreo satelital.

Es más, cuando sus familiares lo buscaron en su casa, no detectaron señales de haber sufrido algún ataque o posible hecho delictivo. Estaba todo ordenado y las puertas cerradas con llave.

En ese contexto observaron que lo único que faltaba era la moto y el casco azul, pero los documentos del rodado y personales fueron hallados en la propiedad, al igual que el teléfono cargado.

La denuncia fue radicada a principios de esta semana pero hasta ahora nada se sabe de Pedro.

Las horas previas

"El viernes (24 de marzo) estuvo en casa, venía con mucha frecuencia. Tomamos un tereré y a eso de las 15 decidió regresar a Los Helechos porque estaba un poco feo el tiempo", recordó su hermana, Mabel Wojtowicz, quien tiene domicilio en Oberá. Fue la última vez que lo vio personalmente, aunque en las horas posteriores intercambiaron algunos mensajes por medio de WhatsApp.

"Cerca de las 18 le escribí, respondió que estaba todo bien, que tenía que lavar ropa pero con el tiempo en ese estado no quería enchufar el lavarropas", contó Mabel, señalando que durante la noche volvieron a cruzar mensajes: "Me preguntó sobre unas cosas que yo tenía que hacer, era cerca de las 21, no fue larga la conversación". Hasta ese momento todo absolutamente normal.

Pero el sábado Pedro no dio señales. Mabel recordó que a media mañana tuvo que salir de su casa y le mandó un par de mensajes que no fueron vistos ni respondidos. "Me extrañó mucho porque siempre venía temprano a casa, para tomar mate o para después hacer compras, lo esperé un rato hasta que tuve que salir pero le avisé por si durante ese tiempo llegaba". Ya no respondió.

Sin respuestas

Los intentos de comunicación se repitieron durante el transcurso de esa jornada, sin respuestas del otro lado, hasta que entre domingo y lunes decidieron ir hasta la chacra. La aflicción iba en aumento.

"Primero fueron dos primos, nada de rastros de mi hermano, pero notaron que la casa estaba cerrada desde afuera y no quisieron forzar para entrar. Después fue mi esposo, que ingresó a través de una ventana y notó que estaba todo ordenado, limpio y el teléfono con carga. Mi hermano ni siquiera había abierto los chats ni visto los mensajes desde la madrugada del sábado", declaró Mabel.

"No estaba la moto ni su casco", dijo, algo sumamente llamativo porque "no salía a ningún lado sin los papeles que los tenía en una mochila y su teléfono, es muy responsable en ese sentido", alertó, sumando incertidumbre a la desaparición.

Versiones y búsqueda

En ese punto, la hermana del hombre mencionó que en la localidad recogieron versiones sobre que lo habrían visto al mando de su vehículo el sábado a la mañana y nuevamente a la tardecita. "Pero hasta el momento son datos sobre los que no tenemos ninguna certeza", lamentó.

La denuncia policial activó un operativo de búsqueda que está en pleno desarrollo, pero sin resultados positivos hasta el momento. La familia, en paralelo, también busca pero tampoco consigue respuestas.

"Estamos todos muy angustiados, Pedro no tenía enemigos, es conocido y muy querido, nadie puede entender qué le pasó, dónde está", apuntó Mabel, agregando que "esperamos encontrarlo bien, que esté sano y salvo con alguien en el lugar que sea, pero que no le haya pasado algo malo".

Comunicar al 911

La Unidad Regional II de Oberá informó que Pedro Damián Wojtowicz (42) es de contextura física delgada, mide 1.75 metros de altura, tez blanca, ojos marrones y cabellos castaños. "Cualquier información comunicarse a la línea gratuita 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana", pidieron.