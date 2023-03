El presidente comparó a Milei con Hitler: "Es una amenaza a la democracia"

jueves 30 de marzo de 2023 | 13:29hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó que el diputado de la Libertad Avanza y precandidato presidencial Javier Milei es "una amenaza a la democracia" y a modo de comparación, sostuvo que "los totalitarios, como Adolf Hitler, se valen de la democracia" para obtener poder.

"Los totalitarios se valen de la democracia para acceder al poder. Hay que abrirle los ojos a la gente y advertir que, por muy desalentada que esté, esos caminos no son saludables para el país ni para la sociedad, definitivamente", dijo el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana a radio Perfil.

En esta línea, el presidente comparó al precandidato con el dictador genocida Adolf Hitler: "Hitler no llegó en un golpe de estado, llegó votado por los alemanes", indicpó a la agencia de noticias Télam.

Finalmente, consideró que las sociedades "están polarizadas en todo el mundo" y esto ha dejado una insatisfacción que se traducen en un enojo con la política. "Todo lo que se demuestre antisistema acumula, y todo eso polariza. La paralización lleva años en la Argentina, y no es un fenómeno argentino, se da en todo le mundo", dijo el mandatario.

El llamado a "democratizar" el Frente de Todos

En la entrevista, que dio poco después de haber regresado de Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con el presidente Joe Biden, Alberto Fernández evitó responder si volvería a integrar una fórmula electoral junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y postuló que el contexto nacional e internacional obliga a "democratizar" al Frente de Todos.

"He dicho una y mil veces que mi prioridad no es ser candidato, sino que gane el espacio", dijo el Jefe de Estado respecto a su postulación. En la misma línea continuó: "La urgencia nos obligó a tomar definiciones entre pocos. Como peronista siempre he cuestionado los personalismos y las decisiones inmaculadas de los dirigentes".

También dijo que su preocupación es que "la Argentina no retroceda volviendo a poner en el Gobierno a quienes contrajeron esta deuda maldita que tenemos con el FMI y con acreedores privados".

El jefe de Estado lamentó también "el juego de las internas, de la política" y ahondó: "A veces caemos en lugares donde no debemos caer en vez de prestarle más atención a otros temas". "No hay que sumar agresión en la interna nuestra y nadie debe ser descalificado. Una de las cosas que se reclama es el respeto en la disidencia", aseveró, tras una serie de fuertes críticas que recibió de parte de dirigentes de La Cámpora.