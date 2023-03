Con dolor e incertidumbre, marcharon por Carmen Graciela Morel en Jardín América

jueves 30 de marzo de 2023 | 11:15hs.

La movilización con un silencio profundo, a paso lento y unidos en la fe en que Carmen pueda descansar en paz. La marcha de pedido de justicia por Carmen Graciela Morel congregó a familiares y amigos de la víctima, con un solo objetivo, que el culpable pague por lo que hizo.

En la mañana de este jueves la movilización empezó frente a la comisaría de la mujer de Jardín América. Hermanos, hijos, sobrinos y amigos de Carmen caminaron por el centro de la ciudad hasta dependencias del Juzgado de Instrucción N°2. El silencio y dolor se hizo sentir, la incertidumbre de que va a pasar con el implicado es algo que aqueja a los allegados de la jardinense.

Jorge Aquino, hijo de la víctima en diálogo con El Territorio expresó que no entienden como el agresor está libre. "Mi hermano goleó a mi mamá, la autopsia dice muerte natural ¿cómo puede ser? Si los médicos que la atendieron dijeron que tenía inflamado el cerebro".

Carteles, pancartas y fotos de Carmen sonriente se observó en la marcha. Jorge dijo que quieren que su mamá descanse en paz, que el culpable pague por lo que hizo y que se haga justicia. "Creemos que está todo tapado, mi hermano está caminando tranquilo por las calles de Jardín América y a mí me pusieron una perimetral hacia él o sea yo no me puedo acercar cuando él es el culpable", mencionó.

Carmen fue agredida por su hijo en la noche del 25 de febrero del corriente año, Martín había quedado a disposición de la justicia y tras el deceso fue detenido. Luego de saber el resultado de la autopsia que marcó ACV y muerte natural lo liberaron.