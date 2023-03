Realizarán la 2ª destrucción de escapes libres adulterados en Santo Tomé

jueves 30 de marzo de 2023 | 10:45hs.

La contaminación sonora que generan los rodados en estas condiciones es algo que genera malestar en la población, y los más perjudicados son los adultos mayores y personas con autismo. Piden a la sociedad tomar conciencia de ello, y a la vez, mediante los controles y operativos de tránsito se implementan medidas concretas.

A través de la Ordenanza Municipal N° 742/2022 aprobada por el Concejo Deliberante, se prohíbe el uso de escapes cambiados, reformados y libres en la vía pública. En base a esto, el Municipio, junto al Juzgado de Faltas, destruyeron en los últimos días 38 escapes secuestrados a través de operativos de la Dirección de Tránsito.

Hace pocas semanas, en la playa de estacionamiento del Municipio se llevó a cabo la destrucción de dichos elementos y en pocos días se llevará a cabo otro acto parecido, con un número similar de escapes secuestrados.

Cabe destacar, que la Ordenanza dispone “el retiro de la vía pública de todo ciclomotor o motocicleta que no estén en condiciones mecánicas, electrónicas (escapes cambiados, reformados, libres, no homologados, elemento eléctrico de corte, etc.) de iluminación estándares y de seguridad para la circulación”.