La fantasía de un famoso juego llega a la pantalla grande

jueves 30 de marzo de 2023 | 10:15hs.

Calabozos y dragones es la adaptación del primer juego de rol de la historia -diseñado en Estados Unidos por Gary Gygax y Dave Arneson- y que se conoció por primera vez en 1974 y se masificó en los ‘80 para convertirse en inspiración de videojuegos, libros y distintas adaptaciones a la pantalla.

Para las nuevas generaciones, su referencia más inmediata quizá sea “Stranger Things”, la serie en la que sus jóvenes protagonistas se reunían en el sótano para jugar al famoso juego de mesa.

Ahora, toda la magia y aventura del juego lanzado en 1974 llega en formato película, con una historia atrapante y llena de magia. El filme está protagonizado por Hugh Grant, Chris Pine y Michelle Rodríguez. Y aunque en un principio parecería repetitivo imitar un género tan explotado, la comedia de aventuras ha recibido muy buenas criticas tanto por parte de los fanáticos del juego como así también por especialistas del mundo cinematográfico. Producido por Paramount Pictures, el filme de aventuras y fantasía medieval basado en el juego de rol lanzado en 1974, ahora protagonizado por Hugh Grant, Chris Pine y Michelle Rodríguez

Sobre el esperado estreno, en palabras de su mismo director: “Los monstruos, las criaturas, la magia, los lugares, todo eso lo verás retratado. Pero no estamos tratando de atascarte si no sabes nada sobre Calabozos y Dragones o si nunca has jugado”, adelantó.

Luego aclaró que “desde un primer momento, queríamos que ésta fuera una gran aventura divertida que se sintiera un poco diferente a las que estamos acostumbrado a ver”.

Las entradas ya están disponibles en la página web del imaxdelconocimiento.com así como también en el sitio oficial del Parque o en la boletería central del Imax, en el Parque del Conocimiento.

