Instalarán radar para monitorear el tiempo en toda la zona Sur y Centro

jueves 30 de marzo de 2023 | 5:00hs.

Un radar para monitorear el tiempo será instalado en Ituzaingó, Corrientes. Por el radio de cobertura que alcanza los 240 kilómetros, el barrido de la atmósfera que hará el equipo llegará a todo el Sur y parte del Centro de Misiones y el Norte correntino. Así, permitirá dar cobertura temprana sobre fenómenos como tormentas o granizos.



La iniciativa se enmarca dentro del lanzamiento de la tercera etapa de instalación de estos aparatos que anunció esta semana el Sistema Nacional de Radares Meteorológico (Sinarame). En total se informó la colocación de diez nuevos radares en lugares estratégicos del país y sin cobertura. En tanto que desde mayo de 2019 un equipo similar funciona en Bernardo de Irigoyen y da cobertura a todo el Norte misionero.



En los últimos días ya se realizó un relevamiento del predio donde se colocará el aparato, en la zona del Parque Industrial de Ituzaingó, para iniciar obras preliminares de ingeniería civil.



Toda la obra es financiada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la construcción e instalación está a cargo de la empresa estatal Invap de Bariloche y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el principal usuario del Sistema, para la elaboración de alertas inmediatas basadas en información de radar.



Importancia



En diálogo con El Territorio, distintos especialistas locales opinaron sobre la importancia de tener cobertura sobre el Sur misionero, que actualmente no contaba con radar meteorológico y la información con la que se cuenta proviene de equipos colocados en Brasil.



“Actualmente tenemos varios radares del lado de Brasil, de Paraguay y el de Bernardo de Irigoyen, lo bueno de este es que va a estar más cerca. Además un radar siempre es bueno porque sirve para detectar los ecos de precipitaciones. Ahí se pueden ver los ecos fuertes, los ecos débiles y se puede identificar qué tipo de precipitación es, si es sólida, si es granizo, si es lluvia”, explicó Favio Cabello, director de la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales de Posadas (Opad).



“Todos los radares meteorológicos tienen esa función y que esté acá cerca es mejor todavía, porque el ángulo cenital es mejor”, agregó Cabello y ejemplificó: “Si tenés una sombrilla para la playa, uno quiere que esté encima de uno, no a 100 metros, con esto pasa lo mismo. El radar tiene que estar sobre tu cabeza para poder ver y detectar la precipitación intensa o el granizo cayendo sobre tal barrio, con un radar como los que tenemos ahora que uno se encuentra en Brasil y otro en Irigoyen esto no pasa”.



Actualmente los radares del Sinarame más cercanos pero que no cubren el Noreste correntino y Sur misionero son los de Mercedes, Corrientes; Resistencia, Chaco y el de Bernardo de Irigoyen.



Sin embargo, Cabello resaltó que el que utiliza la Opad actualmente es uno instalado en Brasil “muy bueno y de alta tecnología”.



Sobre la forma en que funcionan estos equipos, dijo que se trata de estructuras costosas que requieren un monitoreo permanente para que trabajen adecuadamente.



“El radar gira solo pero hay personal que tiene que prenderlo y manejarlo por cualquier desperfecto que exista y calibrarlo. Hay que darle ángulo cenital y una serie de configuraciones donde se baja o se sube al plato que tiene unos dos metros de diámetro y eso va girando a 360°”, detalló.



Bache de cobertura

Por su parte, Daniel Fernández Catá, responsable de la Dirección de Alerta Temprana, resaltó que: “esto viene a cubrir un bache de cobertura de los radares que ya estaban funcionando en la región. El radar meteorológico es un equipo que tiene una cobertura de 240 kilómetros a la redonda y si vos trazás esa superficie te das cuenta que hay un déficit de cobertura entre los radares al Oeste y el nuestro en Irigoyen. Es decir, Posadas no está cubierta y en ese sentido viene a cubrir el déficit y a completar lo que se conoce como mosaico de cobertura”.



Y completó: “El radar es un instrumento que sirve para escanear la atmósfera y poder hacer un diagnóstico sobre si hay lluvia, tormenta o granizos y de qué tamaño. Es una herramienta fundamental para hacer pronósticos de corto plazo”.



Con estos diez nuevos dispositivos a instalarse entre este año y 2024 Argentina contará con 21 radares y una cobertura del 70% del país. De esta forma, además del de Ituzaingó, los otros se colocarán en San Luis, Salta, Mendoza, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, La Rioja, Córdoba, Río Negro y La Pampa.



“Con el radar podemos ver dentro de las tormentas, ver si hay lluvia, granizo y de qué tamaño. Es una herramienta fundamental. Pero cada radar tiene una cobertura de 240 kilómetros a su alrededor, por eso es importante tener muchos radares. La superposición de esas coberturas es lo que se conoce como mosaico”, explicó Pedro Lohigorry, Coordinador de Pronósticos Inmediatos del SMN.



“Es muy positivo contar con cada vez mejor tecnología, pero es indispensable sumar meteorólogos que interpreten las imágenes, realicen la vigilancia del territorio y la emisión de las alertas”, finalizó.