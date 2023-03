Ofrecen recompensa por barra acusado de homicidio

jueves 30 de marzo de 2023 | 6:03hs.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $ 1.500.000 para quienes aporten datos para dar con el paradero de un barrabrava del Club Atlético Atlanta , prófugo por el crimen del financista Carlos Walter Molina, asesinado de un tiro en el pecho en noviembre de 2021 en un departamento del barrio porteño de Almagro.



Se trata de Miguel Ángel Ajala Cabrera (38), alias “Calabaza”, señalado como el presunto autor material del asesinato y por el que dos mujeres irán a juicio oral en agosto próximo.



“Pedimos que nos ayuden a difundir la imagen de este hombre que está prófugo desde marzo de 2022. Después de un año y cuatro meses no puede estar libre, la familia necesita un poco de paz”, dijo a la agencia Télam Belén Pérez Orue, novia de la víctima.



Por el caso, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 12 porteño, integrado por los jueces Darío Medina, Claudia Moscato y Luis Márquez, juzgará a Julieta Lacivitta y Estefanía Vanesa Romero desde el 22 de agosto.



A ambas se les imputa el “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” del financista Molina (34), aunque la primera está acusada de ser “partícipe necesaria” del crimen y permanece alojada en la cárcel de Ezeiza; mientras que la segunda fue procesada como “partícipe secundaria” y cumple con un arresto domiciliario.



Según fuentes judiciales, las audiencias comenzarán a las 9 y serán a través de la plataforma virtual Zoom.



“No quiero que sea por Zoom el juicio, esto no es un tema laboral, esto es por un asesinato y por eso yo quiero que se haga presencial para que me acompañe mi familia, sus amigos, las Madres del Dolor, etcétera”, pidió al TOC 12 María Elba Cardozo, madre de Molina.



En tanto, “Calabaza” Ajalla Cabrera (38), pareja de Romero y sindicado miembro de la hinchada de Atlanta, continúa prófugo desde el 10 de marzo del año pasado como presunto autor material del asesinato.



Durante la investigación, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa estableció que Molina fue asesinado luego de ser citado el 19 de noviembre de 2021 a un departamento ubicado en avenida Díaz Vélez , para realizar el cambio de US$ 7.500.



Molina fue citado en tres oportunidades por una mujer que se identificó como “Camila”, con quien realizó dos operaciones de compra venta de US$ 1.200 y US$ 3.000, y quien días después le solicitó efectuar una tercera de US$ 15.000. Allí se cree que fue reducido y asesinado de un disparo en el pecho por una pistola 9 milimetros.