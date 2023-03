Por el brote en Brasil, intensifican rastrillajes de febriles en Iguazú

jueves 30 de marzo de 2023 | 6:00hs.

En lo que va de este mes la ciudad de Foz de Iguazú decretó estado de calamidad debido a la proliferación del mosquito Aedes aegypti y al aumento de casos de dengue. La situación en el vecino país pone a Misiones es un escenario de riesgo epidemiológico teniendo en cuenta su condición de provincia limítrofe.



En tanto, las notificaciones en Misiones distan de la realidad que atraviesa la ciudad brasileña, dado que registra ocho casos confirmados de dengue y 63 de chikungunya en esta temporada.



Foz ya registró 1.483 contagios y cinco fallecidos, la mayoría de los decesos se registraron en febrero y marzo de 2023. Los datos encienden alarma en la Ciudad de las Cataratas, donde extraoficialmente trascendió que en un solo barrio se denunciaron tres pacientes infectados y la Municipalidad llevó adelante fumigaciones a fin de eliminar el mosquito adulto.



Ante esto, las autoridades refuerzan la vigilancia a partir de la detección de febriles. Desde la Dirección de Vectores de Iguazú están llevando a cabo trabajos de bloqueo, concientización y fumigación aeroespacial en los barrios donde se registran sospechosos y casos de ambas enfermedades, dengue y chikungunya, sin embargo, los vecinos de los barrios elevan las quejas acerca de los terrenos baldíos, muchos de ellos son propiedad de instituciones.



La vicepresidente de la comisión de barrio Obrero, Patricia Orlov, en diálogo con El Territorio comentó que solicitaron por todos los medios a los directivos de Radio Nacional Iguazú que limpien el terreno, aunque sólo sea el sector de la calle, veredas y canaletas, sin embargo, no ha logrado su objetivo.



“La falta de limpieza no sólo provoca que se llene de mosquitos, sino que hay personas de los barrios aledaños que aprovechan la mugre para tirar sus cosas, hace un tiempo tiraron una heladera en el lugar. Necesitamos que se hagan cargo de la limpieza de sus espacios”, indicó Orlov.



Por su parte, los vecinos del barrio Santa Rosa elevaron sus quejas por la falta de mantenimiento del sector donde está emplazada la planta potabilizadora del barrio Las Leñas.



Asimismo, los vecinos del barrio Belén elevan la queja de la falta de mantenimiento de un predio del Obispado donde muchos vecinos aprovechan para desechar animales muertos. La misma situación se repite en barrio Las Leñas en el predio de la planta potabilizadora. En la zona de Villa 14 los terrenos son particulares y los vecinos ya no saben a quién recurrir para exigir la limpieza de los baldíos.



Desde el municipio indicaron que trabajan en la notificación a los propietarios.



En Puerto Iguazú hace ya varias semanas luego de la confirmación de los casos de chikungunya que fueron oficializados por el Ministerio de Salud de la Nación a través del boletín oficial, desde el Ministerio de Salud de Misiones planificaron una jornada de descacharizado, sin embargo las condiciones climáticas no lo permitieron.



“Desde la Dirección de Vectores continuamos trabajando en la limpieza, concientización y sobre todo en el control de larvas en los barrios. Haciendo especial hincapié en las zonas donde se registran sospechosos febriles. El hospital nos notifica y nos presentamos para hacer los bloqueos correspondientes”, explicaron desde vectores.



Escenario en Foz

A través de Vigilancia Epidemiológica, el gobierno de la vecina ciudad, confirmó la quinta muerte por dengue en Foz de Iguazú.



Las cinco muertes confirmadas hasta el momento se refieren al período epidemiológico 2022-2023, que comenzó en agosto pasado.



La mayoría de los decesos se registraron entre febrero y marzo, dónde se lamentaron cuatro vidas, según la gestión municipal. La quinta víctima es una mujer de 56 años, quien ingresó en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck por un caso grave de dengue. La muerte se produjo el 13 de marzo, pero el anuncio de la pérdida se produce después de que el municipio recibiera los resultados de las pruebas confirmadas por el Laboratorio Central del Estado (Lacen). El equipo concentra los análisis para confirmar el diagnóstico.



Desde finales de febrero, Foz de Iguazú tiene una epidemia de dengue; en marzo, la administración declaró el estado de emergencia por el alto número de casos y de sospechoso febriles que registra el servicio de salud. El último boletín de dengue muestra que Foz de Iguazú tiene 21.392 casos de dengue notificados. De estos, hay 1.483 casos confirmados de la enfermedad causada por Aedes aegypti.



Ante esta situación la Secretaría de Estado de Salud anunció, el martes, la contratación de 50 camas clínicas, en el Hospital Cataratas de Foz de Iguazú, exclusivamente para pacientes con dengue.



En principio, las instalaciones estarán disponibles durante los próximos tres meses. La agencia también informó que adelantará 9 millones de reales del Programa Estatal de Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud (Provigia) a los municipios de la región sanitaria de Foz de Iguazú. Este recurso puede ser utilizado para combatir el dengue.



En los últimos días desde la Dirección de Vectores realizaron trabajos de fumigación espacial en barrios Santa Rosa, San Martín, y centro de la ciudad, entre otros. Asimismo, fumigaron el cementerio El Salvador y eliminaron posibles criaderos de mosquitos.

Casos en Misiones

Según el Boletín Epidemiológico elaborado por el Ministerio de Salud de Nación, Misiones notificó los primeros dos casos autóctonos de fiebre chikungunya, con lo cual se convierte en la sexta jurisdicción del país en registrar circulación viral. Así, la provincia acumula 63 contagios, de los cuales 31 están en investigación y 30 tienen antecedentes de viaje.



El informe se confeccionó con información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud hasta el 19 de marzo último. Los casos sin antecedentes de viaje corresponden a Puerto Iguazú, donde ayer se llevaban a cabo operativos de fumigación. Asimismo, el boletín establece que actualmente Misiones es la única provincia del NEA que no registra circulación viral de dengue, enfermedad que también es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Los casos llegan a ocho, de los cuales cinco tienen antecedentes de viaje y tres están en investigación. “De todas las jurisdicciones de la Región Centro, 5 de las 6 provincias de la región NOA (todas excepto La Rioja) y tres de la región NEA (todas excepto Misiones) confirmaron la circulación viral autóctona de dengue, sumando un total de trece”.