Covid-19: aplicaron 400 mil dosis del esquema primario en Misiones

Aunque se espera que con los primeros días fríos del año más personas decidan colocarse el refuerzo del esquema de vacunación de coronavirus, los centros de salud y los operativos móviles continúan funcionando con disponibilidad de las vacunas Pfizer, Sputnik y Moderna pediátrica.



En ese marco, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que continúe priorizada la vacunación de refuerzo de Covid-19 para los grupos de alto riesgo -mayores de 65, pacientes con comorbilidades y personal de salud- y llamaron a que los países “consideren su contexto específico al decidir si continúan vacunando a grupos de bajo riesgo”, como niños y adolescentes sanos.



Bajo este nuevo régimen dispuesto por la OMS, que recomienda la aplicación del refuerzo cada 6 a 12 meses, Misiones sigue poniendo a disposición las vacunas: “Tenemos en disponibilidad tanto la vacuna bivalente como la monovalente, en los Caps aplicamos ambas. Las monovalentes se utilizan para comenzar el esquema de alguna persona que no se haya vacunado contra el Covid-19, que todavía encontramos, y las bivalentes se usan para los refuerzos. No obstante, los refuerzos también se pueden hacer con las monovalentes”, explicó el jefe de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Roberto Lima, en diálogo con El Territorio.



Si bien observó que, en comparación al principio de la pandemia y la llegada de las vacunas, disminuyó el número de personas que busca aplicarse las dosis de refuerzo para esta enfermedad, también distinguió que “estamos alrededor de las 400.000 dosis de refuerzo del esquema primario; en la provincia completamos más de un millón de dosis, así que esto estaría representando un 40% de la población”.



A su vez, identificó que existe más demanda de las vacunas bivalentes.



“Siempre tratamos de brindarle a la gente, en tanto y cuanto sea posible, y haya disponibilidad, para que salgan con lo que demandan. El Covid planteó esto, un nuevo tipo de pacientes, que se informa y demanda la vacuna que quiere”, dijo.



Sobre esta línea, adelantó que se espera recibir 28.000 dosis de vacunas bivalentes de Pfizer y de Moderna para la población pediátrica. “Disponemos de un buen stock. Hay toda una red establecida de logística con la que cada inspector o zona sanitaria realiza su pedido y se va administrando. De las monovalentes tenemos la Moderna pediátrica y Sputnik”, añadió.



Descartes

Por otra parte, el jefe de Inmunizaciones refirió a los descartes de las vacunas, que pueden darse por política de frascos abiertos o por las fechas de vencimiento.



Sin embargo, sobre el segundo caso, indicó que “el vacunador pone la vacuna en cuarentena y pregunta si hay algún tipo de extensión, si nos notifican que no, se hace el descarte”.



En ese sentido, aclaró que las vacunas de Covid-19 son enviadas por Nación según su disponibilidad y el requerimiento de cada provincia.



“La premisa es que todos tengan vacunas disponibles; estamos trabajando en lo que es vacunación en los barrios y en escuelas, completando las fijas también. También estamos con la vacunación antigripal”, recalcó.



Asimismo, apuntó que “las vacunas están disponibles en todos los centros de vacunación, en las postas, en los operativos y en los Caps”.