Artistas combinadas bajo una nueva mirada

Guiadas por la idea de que todo parezca salido de un cuento, Ailín Majeras y Mónica Ambrozevich coincidieron en un espacio único que nuclea sus obras y rápidamente comenzaron a fluir creativamente.



Con distintas técnicas, ambas fueron las artistas encargadas de inaugurar la nueva galería de arte de Posadas Alegrarte, que se emplaza en un edificio restaurado de ensueño y busca combinar la experiencia de la cafetería con el arte.



Mientras Mónica expone en Naturaleza diáfana, objetos de vidrio trabajados de manera distinta, Ailín exhibe Gestos, una serie de cuadros abstractos. Además, desarrollaron otras piezas que hacen parte de la decoración del lugar.



Alegrarte se pensó con la idea de emular, desde una visión misionera y aportando el toque local, la historia de Alicia en el País de las maravillas. Así, mariposas, conejos, detalles típicos del cuento de Lewis Carroll le dan una majestuosa impronta.



Hace dos años que tanto Majeras como Ambrozevich estaban vinculada a este proyecto convocadas, cada una, por su creadora, Carla Seewald. Ya estrenado, creen que será un nexo clave entre artistas y público.



‘‘De por sí ir a un museo a veces es más complejo, tenés que tener con quién ir, te tiene que gustar... mientras que acá estás tomando algo y quizás te enganchás con lo que estás viendo’’, postuló Mónica, mientras Ailín acotó: ‘‘Sí, es como acercar este acto tan cotidiano al arte, algo que mucha gente no frecuenta, no conoció de chica o no habitúa’’.



En esa línea, esta se convierte en ‘‘otra posibilidad de vender que quizás no tendríamos’’, según subrayó Ailín y contó que a futuro se está digitando también el armado de una galería virtual con un catálogo. Mónica, en tanto, recordó que la tiendita emplazada en el ingreso, también funciona como puerta de entrada para conocer a distintos artesanos locales.



Calor y resinas

Con una expertise de años en el rubro, Ambrozevich vibra de emociones al hablar de las distintas formas de moldear y trabajar el vidrio. Habiéndose formado en ciudades clave del país y en el exterior, tiene piezas expuestas en hoteles y restaurantes de Iguazú, fue parte del trabajo en vitrales de la Catedral y la Parroquia Santo Cura Brochero de Posadas y la Cruz de Santa Ana. Si bien comenzó con repostería, acuarelas ... encontró su esplendor artístico en el vidrio. Más allá de la vitrofusión, hace figuras en vidrio soplado -que debe ir a soplar a Buenos Aires-, pate de verre y otras.



‘‘Tengo la suerte de que el taller lo tengo en el fondo de mi casa, con todo un parque, un jardín, eso también me nutre’’, detalló quien tiene al arte como rutina.



Muchas veces el trabajo en serie o a pedido es lo que frustra la espontaneidad del artista, sin embargo tanto Mónica como Ailín que trabajan del arte, entienden es la vía para poder seguir creando libremente. ‘‘Somos bendecidas por poder hacer lo que nos gusta’’, postuló Mónica y se le iluminó la mirada al explicar lo increíble de poder moldear un vidrio a 700º simplemente ‘‘con un guante y un papel de diario’’.



El recorrido de Ailín fue similar, viniendo de una profesión creativa como el diseño de indumentaria, poco a poco se fue acercando a otras disciplinas artísticas. Además de dar vida a unos personajes de ensueño que decoran la sala privada de Alegrarte, figuras en los baños y una mariposa gigante posada en un banco ideal para fotos, con su muestra Gestos que incluye cuadros hechos en resina, sacó a lucir su versatilidad.



Murales, cuadros a pedido son los que sostienen su ‘vivir del arte’ actual, mientras continúa formándose en técnicas que la desafíen.



Las mujeres se conocieron hace semanas, en pleno montaje del espacio que alberga sus obras y en medio de esta entrevista incluso, arrojaban ideas de como combinar sus habilidades.



‘‘Evidentemente, a través de Carla, las energías fluyeron porque sin saber lo que hacía la otra, sin conocernos, vemos hoy el lugar y todo tiene mucho que ver con todo, hasta en los colores’’, alegó Ambrozevich.



En coincidencia, confiada en continuar con la exploración personal y conjunta, Majeras puntualizó ‘‘La experiencia de vida de cada una aporta a crear algo distinto nuevo y personal’’. Con esa impronta de fantasía, la lujosa Alegrate, combina delicatessen y cultura y oficia de encuentro no sólo para visitantes, conferencistas o eventos sino una confluencia de artistas en nuevos y ansiados proyectos.

Majeras y Ambrozevich se conocieron recientemente y planean trabajar juntas. Foto: Joaquín Galiano

