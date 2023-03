El wing estrella de los All Blacks se perderá el Mundial

jueves 30 de marzo de 2023 | 6:01hs.

El wing neozelandés Sevu Reece se rompió los ligamentos cruzados de una rodilla derecha y no será parte de los All Blacks en el Mundial de rugby de Francia, a celebrase entre el 8 septiembre y el 28 octubre próximos, anunció ayer su equipo, la franquicia Crusaders del Super Rugby Pacific.



Reece, de 26 años y con 15 tries en 23 partidos con los All Blacks, se lesionó en una jugada durante un ruck contra Rieko Ioane, de Auckland Blues y compañero en el seleccionado el pasado 18 de marzo, indicó RNZ de Nueva Zelanda.



Reece, al que solo le podía disputar el puesto en el tricampeón mundial Anton Lienert-Brown, no estará presente en el mundial francés en el cual Nueva Zelanda integrará el Grupo



A nada menos que ante Francia, Italia, Uruguay y Namibia.