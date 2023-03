Ejército inició maniobras militares en Siberia

jueves 30 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Rusia inició ayer maniobras militares en Siberia que incluyen el despliegue de misiles intercontinentales con capacidad nuclear y comunicó que dejará de informar a Estados Unidos de sus ensayos misilísticos, en plena tensión con Occidente por la guerra en Ucrania.



El viceministro de Relaciones Exteriores, Serguei Riabkov, afirmó que Moscú detuvo todos los intercambios de información con Washington después de suspender previamente su participación en el único pacto de armas nucleares con Estados Unidos que aún regía.



El mes pasado, el presidente ruso, Vladimir Putin, suspendió el tratado New Start, alegando que Rusia no podía aceptar las inspecciones estadounidenses de sus sitios nucleares en virtud del acuerdo en momentos en que Washington y sus aliados de la Otan han declarado abiertamente que su objetivo es la derrota de Rusia en Ucrania.



Moscú enfatizó que no se retiraría del pacto por completo y que continuaría respetando los límites de armas nucleares establecidos en el tratado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo inicialmente que Moscú seguiría notificando a Estados Unidos sobre los lanzamientos de prueba planificados de sus misiles balísticos, pero la declaración de Riabkov reflejó un cambio de rumbo.