Las Epet 54 y 29 se suman a los reclamos de escuelas técnicas

jueves 30 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Al igual que en otros lugares de la provincia, estudiantes de las escuelas técnicas vienen realizando protestas por el estado en que se encuentran los edificios escolares y pidiendo mejoras en la infraestructura de las escuelas.



Estudiantes de la Epet 29 -de 9 de Julio- llevan adelante una “sentada”, con el apoyo de docentes, solicitando la construcción de un edificio nuevo, ya que el actual no cumple las condiciones necesarias para el proceso de enseñanza.



Carla Ramírez, docente preceptora del establecimiento de la localidad de 9 de Julio, indicó a un medio local que son 34 los docentes que apoyan la protesta de los estudiantes.



“Son 100 chicos mañana y tarde con dos baños únicamente”, detalló y agregó que “el establecimiento tiene problemas de agua y por ese motivo muchas veces se deben interrumpir las clases”.



El edificio se encuentra ubicado en el kilómetro 24 en un terreno cedido oportunamente por el intendente de 9 de Julio, por lo que se encuentra alejado de los hogares de muchos de los estudiantes.



Melisa, estudiante del establecimiento, explicó: “Por ejemplo, yo no tengo colectivo que vaya hasta mi casa, me tengo que quedar en una plaza o en un lugar en el cual no debería estar sola. Después, entramos a las 13 y salimos a las 18. Por eso deberíamos contar con un comedor”.



Los principales reclamos, explica la preceptora Ramírez, son mejoras edilicias y mobiliarias para la institución, así como contar con personal de portería debido a que son los mismos estudiantes los que se encargan de la limpieza de la escuela, agregando que las aulas no están preparadas para días de altas temperaturas ya que poseen una única ventana y no cuenta ni con aire acondicionados o ventiladores.



Epet 54

Por su parte, estudiantes de la Epet 54 de Eldorado vienen realizando protestas desde el martes 28 de marzo por mejoras en las condiciones de infraestructura de la escuela.



La Epet 54 cuenta con una matrícula de 200 estudiantes donde aproximadamente 140 alumnos son hombres y 60 mujeres. De acuerdo a los estudiantes el edificio no se encuentra en condiciones, cuando llueve las instalaciones se inundan, las aulas son pequeñas y no permiten el ingreso de todo el alumnado, al igual que las aulas de talleres no garantizan las condiciones de seguridad necesarias, y que hay equipamiento que no pueden utilizar debido a las condiciones de humedad.



Por todo ello reclaman la construcción de un nuevo establecimiento o, por lo menos, el mantenimiento de las actuales instalaciones.



En una entrevista radial, Héctor Álvez, estudiante, manifestó que “el reclamo viene desde el año 2017, y como no obtuvimos respuestas decidimos hacer la protesta. Actualmente somos 200 alumnos y en cada aula, que son bastante chicas, hay 25 alumnos. En los recreos casi no podemos caminar por el espacio, y tenemos tres inodoros de los cuales sólo uno funciona. Los baños están afuera del edificio, los techos están en mal estado y por eso entra agua. La infraestructura del edificio tiene más de 40 años y nunca se hizo nada. Ya el año pasado íbamos a hacer la protesta, pero nos dijeron que ya vendrían y pondrían techos nuevos, y otras cosas y por eso no hicimos. Pero hasta ahora no hay soluciones”.



En ambos casos los estudiantes expresan que continuarán con las medidas de fuerza, que no permiten el ciclo lectivo, hasta que encuentren una respuesta positiva a sus solicitudes.



En horas de la tarde, ante la falta de respuestas, alumnos de la Epet 54, conjuntamente con padres, procedieron al corte de la avenida San Martín, por varias horas.