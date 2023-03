“Necesito saber cómo están, estamos muy preocupados”

miércoles 29 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Una mujer identificada como Evelyn Katerinna Valdez (21) y sus dos hijos, Santiago, de 4 años, y Gael, de 6 meses, son intensamente buscados por la Policía de Misiones desde la mañana de ayer.



Según los primeros datos brindados por fuentes oficiales, Patricia Valdez, la madre de la joven denunció ante la Comisaría Decimoprimera de Posadas que su hija habría viajado con los dos menores el pasado viernes desde la terminal de Pacheco, Buenos Aires, hacía la capital misionera, pero nunca llegó al domicilio.



Mediante voceros policiales, este medio pudo constatar que la mujer denunciante expresó ante la Policía que no supo más nada de ellos desde la última conexión de Evelyn, cuando realizó una llamada hace seis días, avisando de su regreso.



En esa línea, manifestó su preocupación por la desaparición de su hija y sus nietos. Mencionó que en la última comunicación que tuvieron, sus últimas palabras fueron: “Estoy yendo a Misiones otra vez, llego mañana”, mientras estaba en la terminal de Pacheco, Buenos Aires.



“Quiero saber el paradero de ellos, quiero una información de los chicos. Hace un mes que se fue, desde ahí, no sé más nada de ellos”, relató Patricia, quien indicó que su hija se comunicó por última vez a las seis de la mañana del 24 de marzo con una familiar, mencionando que regresaba a su domicilio de Posadas.



Respecto al domicilio de su hija en Buenos Aires, Patricia indicó que “ellos estaban viviendo en Pacheco, nunca supe en qué barrio ni nada. Ella estaba parando con su marido y los chicos en la casa de su suegra”, sostuvo con notable angustia.



Última comunicación

Según el relato de la madre, su hija no tenía un teléfono celular propio para poder comunicarse. Por eso, en el mensaje que le envió a su sobrina, Evelyn mencionó haber pedido prestado el celular a una chica para avisar de su viaje.



“Ella avisó que estaba en la terminal, por venir a Misiones. Ahora ella no tiene cómo comunicarse con nosotros”, alegó la mujer, agregando que es por eso que no pueden hablar con ella para preguntar si se encuentran bien.



Asimismo, agregó que en la llamada que mantuvieron con la joven, Evelyn dijo que ella se estaba a la espera de un micro que la traslade hacia la Tierra Colorada. “Ella dijo que la abandonaron allí con las criaturas, nunca supimos si subió o no al colectivo”, relató.



Por otra parte, Patricia contó que su hija y sus nietos se fueron a la capital de Argentina sin avisar previamente que se radicarían en Pacheco. “Yo no le iba permitir en ningún momento irse tan lejos, ellos se fueron escondidos”, afirmó.



En esa línea, dijo que la última vez que intentó comunicarse con la familia de la pareja de su Evelyn, ellos lo bloquearon. Y aunque ella intentó hablar nuevamente para preguntar si ellos saben dónde se encuentra su hija con sus nietos, “los parientes de ellos, no dicen nada”, y por ese motivo “ya no sé donde recurrir", agregó.



Por otro lado, ante la consulta de cómo trataba su yerno a su hija, Patricia confesó que el hombre identificado como Elías F. tenía denuncias en Misiones por violencia doméstica contra los hijos e incluso por agredir a la joven de 21 años. “Hubo una denuncia al muchacho y él fue preso. Hasta hubo alejamiento. Pero volvieron y después se fueron para Buenos Aires”.



Por último, Patricia Valdez solicitó colaboración a la comunidad para poder hallar a sus seres queridos. “Necesito saber cómo están los chicos y ella, quiero saber de ellos. Estamos muy preocupados”, manifestó agregando que “ella no conoce a nadie de allá. Es la primera vez que va a Buenos Aires. Pido que por favor si la ven que se comuniquen conmigo o la comisaría más cercana”, cerró.



Según fuentes oficiales, este medio pudo constatar que Evelyn es de contextura física delgada, tez trigueña, de cabellos color negro, tiene ojos marrones y no posee tatuajes. En cuanto a los niños Santiago y Gael, ambos son de contextura delgada y de tez trigueña.



Ante cualquier dato sobre sus paraderos, llamar a las líneas de emergencias 101/911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.