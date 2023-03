El arranque, con fecha y horarios

miércoles 29 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Los cinco equipos argentinos conocieron el pasado lunes sus grupos en la Copa Libertadores 2023 y, si bien la Conmebol no lo publicó en sus cuentas oficiales, el camino de cada conjunto ya está trazado.



River y Boca son cabezas de serie de sus respectivas zonas, la D y la F. El azar ubicó a Racing en el grupo A con Flamengo, último campeón; Argentinos en la zona E con Independiente del Valle, ganador de la Sudamericana y Recopa Sudamericana 2022; y Patronato, que accedió al campeonato internacional por haber sido campeón de la Copa Argentina 2022 y a pesar de haber descendido esa misma temporada de la Liga Profesional a la Primera Nacional, en el grupo H.



Tras tres ediciones consecutivas en que la final estuvo dominada por equipos brasileños, tanto Boca como River tienen como principal objetivo para la temporada acceder a la final del torneo, el 11 de noviembre en el Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. Pero el camino no será fácil.



El equipo de Martín Demichelis cayó en el Grupo D y jugará ante Fluminense, The Strongest y Sporting Cristal. Más allá del nivel de sus rivales, lo primero que preocupó al entrenador del equipo de Núñez son los viajes.



River debutará el martes 4 de abril a las 21 ante el conjunto boliviano en los 3.600 metros de altura que tiene el estadio Hernando Siles de La Paz, la capital de Bolivia. The Strongest llega como líder del torneo boliviano e intentará aprovechar su localía en la fecha inicial de la zona. Sabe Demichelis que es importante empezar con un triunfo, pero también que River no gana en la altura de La Paz desde hace más de 50 años.



Por su parte, Boca aterrizó en el grupo F junto a Colo Colo, Monagas de Venezuela y Deportivo Pereira de Colombia. A priori, un grupo accesible.



Sin embargo, el debut será el jueves 6 de abril a las 21 en el estadio Monumental de Maturín ante el conjunto venezolano. El Xeneize deberá recorrer en poco más de seis horas los 4.958 kilómetros que separan a la capital argentina de la novena urbe más poblada de Venezuela.

Copa Libertadores

Grupo A-Racing



-Fecha 1: Ñublense vs. Racing | miércoles 5 de abril a las 20 en Concepción, Chile.



-Fecha 2: Racing vs. Aucas | jueves 20 de abril a las 21.30 en el estadio Juan Domingo Perón.



-Fecha 3: Racing vs. Flamengo | jueves 4 de mayo a las 19 en el estadio Juan Domingo Perón.



-Fecha 4: Aucas vs. Racing | martes 23 de mayo a las 21 en el estadio Gonzalo Pozo, en Quito.



Fecha 5: Flamengo vs. Racing | jueves 8 de junio a las 21 en el Maracaná.



Fecha 6: Racing vs. Ñublense | miércoles 28 de junio a las 21.30 en el estadio Juan Domingo Perón.







Grupo D-River



-Fecha 1: The Strongest vs. River | martes 4 de abril a las 19 en el estadio Hernando Siles de La Paz.



-Fecha 2: River vs. Sporting Cristal | miércoles 19 de abril a las 21 en el estadio Más Monumental.



-Fecha 3: Fluminense vs. River | martes 2 de mayo a las 21 en el Maracaná.



-Fecha 4: Sporting Cristal vs. River | jueves 25 de mayo a las 21 en el estadio Nacional de Lima.



-Fecha 5: River vs. Fluminense | miércoles 7 de junio a las 21.30 en el estadio Más Monumental.



-Fecha 6: River vs. The Strongest | martes 27 de junio a las 21 en el estadio Más Monumental.







Grupo E-Argentinos



-Fecha 1: Argentinos vs. Independiente del Valle | martes 4 de abril a las 19 en La Paternal.



-Fecha 2: Corinthians vs. Argentinos | miércoles 19 de abril a las 21.30 en Brasil.



-Fecha 3: Liverpool vs. Argentinos | martes 2 de mayo a las 19 en Montevideo.



-Fecha 4: Argentinos vs. Corinthians | miércoles 24 de mayo a las 21.30 en La Paternal.



-Fecha 5: Argentinos vs. Liverpool | miércoles 7 de junio a las 19 en La Paternal.



Fecha 6: Independiente del Valle vs. Argentinos | miércoles 28 de junio a las 21.30 en Guayaquil.







Grupo F-Boca



-Fecha 1: Monagas vs. Boca | jueves 6 de abril a las 21 en el estadio Monumental de Maturín.



-Fecha 2: Boca vs. Deportivo Pereira | martes 18 de abril a las 21 en La Bombonera.



-Fecha 3: Colo Colo vs. Boca | miércoles 3 de mayo a las 21 en Santiago de Chile.



-Fecha 4: Deportivo Pereira vs. Boca | miércoles 25 de mayo a las 21 en Colombia.



-Fecha 5: Boca vs. Colo Colo | martes 6 de junio a las 21 en La Bombonera.



Fecha 6: Boca vs. Monagas | jueves 29 de junio a las 21 en La Bombonera.







Grupo H-Patronato



-Fecha 1: Patronato vs. Atlético Nacional | miércoles 5 de abril a las 19 en el estadio de Colón (Santa Fe).



-Fecha 2: Olimpia vs. Patronato | martes 18 de abril a las 21 en Asunción.



-Fecha 3: Patronato vs. Melgar | jueves 4 de mayo a las 19 en Santa Fe.



-Fecha 4: Patronato vs. Olimpia | miércoles 24 de mayo a las 19 en Santa Fe.



-Fecha 5: Melgar vs. Patronato | martes 6 de junio a las 21 en Arequipa.



Fecha 6: Atlético Nacional vs. Patronato | martes 27 de junio a las 21 en Montevideo.