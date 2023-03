Teminó el ciclo de Ibarra en el Xeneize

miércoles 29 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Hugo Ibarra dejó de ser el entrenador de Boca. Luego de una cumbre entre los miembros del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme y el Negro en el predio de Ezeiza le comunicaron al exlateral derecho que su ciclo llegó a su fin luego de una sucesión de malos resultados y a días del arranque de la Copa Libertadores. La decisión fue comunicada por Mauricio Serna en rueda de prensa y el principal apuntado para sucederlo en el cargo pasará a ser Gerardo Martino, hoy sin trabajo tras su paso por la selección de México. Mientras, Mariano Herrón, DT de la reserva, quedará interinamente a cargo del plantel principal.



Tanto el técnico como sus colaboradores Roberto Pompei y Leandro Gracián habían sido citados de imprevisto ayer al predio para participar de la reunión luego de la llegada del vicepresidente del club al país tras participar del sorteo de la fase de grupos de la Libertadores.



La continuidad del exlateral derecho ya estaba en duda luego de la caída con Instituto en La Bombonera por la 8ª fecha del torneo local. Sin embargo, en un principio se había determinado que siguiera hasta el duelo del sábado con Olimpo por la Copa Argentina en el que el equipo se llevó un trabajado triunfo 2-1. Luego de que el lunes Riquelme arribara al país cerca de las 16, ya se preveía que sería un día con novedades luego de que se suspendiera el entrenamiento vespertino por, según informaron, cuestiones de logística debido a un choque a la altura del predio de la AFA y, para no complicar el ingreso de los jugadores al centro de entrenamiento.



Ibarra había asumido el cargo en junio de 2022 tras la salida de Sebastián Battaglia, quien se marchó después de quedar eliminado en la Copa Libertadores y de unas declaraciones que molestaron puertas adentro por la falta de refuerzos. En estos meses que estuvo al frente del plantel conquistó la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina a principios de este año ante Patronato, pero ni aún así pudo sostenerse en el puesto.



Ahora la idea del Consejo de Fútbol es ir por un técnico de trayectoria y que no esté vinculado a la institución, lo que sería un giro de rumbo luego de los pasos de Miguel Ángel Russo, Battaglia y el propio Ibarra en esta gestión. El candidato es el Tata, que no está trabajando y es del gusto del vice.