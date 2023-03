Herrera Ahuad pidió un piso de $120 para el kilo de hoja verde

miércoles 29 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, le pidió ayer al secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, que el precio que fije para la comercialización de la materia prima de la yerba mate no sea inferior a los $120 por cada kilo de hoja verde que se coseche en la provincia.



El mandatario concurrió personalmente ayer por la tarde a la sede de la secretaría para mantener una reunión con el titular del organismo, el entrerriano Bahillo; el jefe de gabinete local, Juan Manuel Fernández Arocena; y el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Juan José Szychowski.



En la oportunidad Herrera Ahuad solicitó que al momento de laudar el nuevo precio de la yerba, se tengan en cuenta los costos del sector y el futuro aumento salarial que también impactará en el rubro gastos de productores y secaderos. El funcionario nacional escuchó el pedido y se comprometió a tenerlo en cuenta.



Es que como ya es un clásico, el secretario de Agricultura de la Nación tiene en sus manos en este momento la tarea de fijar el precio del verde producto porque los integrantes del Inym no lograron acordar una cifra que satisfaga a todos los integrantes de esa cadena productiva.



Por ese motivo, el expediente que se debe elaborar para la fijación del precio fue enviado el jueves de la semana pasada a Buenos Aires. El lunes llegó la versión digital y ayer el formato papel. Se estima que el laudo se conocería en estos días, porque debería estar fijado antes del sábado 1 de abril.



“Fue una excelente reunión. El gobernador explicó la situación del sector y Bahillo se comprometió a tener en cuenta esas cuestiones de costos al momento de fijar el precio, que no debiera estar por debajo de $120 el kilo de hoja verde y de $450 el kilo de yerba canchada” señaló a El Territorio Szychowski.



Seguidamente el titular del Inym destacó que “en unos días se conocerá la nueva escala salarial de los trabajadores de la producción y de los secaderos que aumentará entre el 45% que ofrece el sector patronal y el 75% que piden los trabajadores. En esa banda será fijado el aumento y ese aumento será retroactivo al 1 de abril y por lo tanto, impactará en los costos de la producción yerbatera”.



Según Szychowski, “este aumento salarial sumado a los aumentos de los costos de producción debe ser contemplados al momento de fijar el precio de la materia prima, que no puede ser menor a los $120 por cada kilo de hoja verde”.