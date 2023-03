Suba de aranceles frenó buenas ventas de notebooks

miércoles 29 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Desde el rubro de venta de productos de electrónica sostienen que la medida del gobierno nacional que elevó los aranceles de importación de las computadoras portátiles de cero a entre 8% y 16%, según peso y cualidades, frenó las buenas ventas de notebook. Comerciantes de Posadas indicaron que desde principio de año hasta los primeros días de marzo, hubo compras considerables debido al comienzo del ciclo escolar.



Aumento

Al respecto, Carlos D’Orazi, empresario misionero y representante en Misiones de la cadena nacional de electrodomésticos Grupo Márquez, contó a El Territorio que luego de que el gobierno nacional elevara los aranceles de importación de las computadoras portátiles los productos electrónicos se incrementaron.



“Es una medida que no colabora con el sector ya que produjo una nueva suba que impacta de manera directa en el bolsillo del cliente”, planteó. D’orazi recordó que “la industria nacional ensambla los productos y los arma en el sur. No es ciento por ciento nacional, los insumos de ensamble son importados”.



Con respecto a la demanda, sostuvo que las notebook y productos similares tuvieron alta demanda desde comienzo de año debido al inicio del ciclo escolar.



No obstante, mencionó que “las subas hacen que las ventas caigan hasta que nuevamente se estabilicen los precios”. Algo que consideró difícil por el índice inflacionario y cambiario.



Detalló que los productos electrónicos están sujetos al costo del dólar oficial, “si la moneda sube, este tipo de productos también”.



Por último, destacó los programas “Ahora”: “Este tipo de planes de financiación y los reintegros ayudan no sólo a que el comprador consuma sino que contribuye a que el comercio pueda generar ventas”.



Restricciones

Por su parte, Roberto Amarilla, gerente de Electro Misiones, detalló que las restricciones para las importaciones y la situación cambiaria influyen en el precio de los equipos. “El valor de los artículos sigue siendo el mismo, lo que cambió es el valor de nuestra moneda”. Incluso, contó que hay productos en dólares que mantienen sus precios desde hace años, no así el peso argentino.



Coincidió en que “la producción nacional de electrónica son ensamblados, con partes importadas que acompañan a la desvalorización del peso”.



Luego, aseguró que la demanda de notebooks se da por la practicidad del aparato. Destacó que en marzo hubo un 48% de aumento en la demanda de notebooks. “Las segunda semana de marzo fue el Electrofan, donde se vendió en primer lugar el producto estrella: celulares y, en segundo notebooks”.



En cuanto a precios, señaló que las notebooks parten desde $77.000 dependiendo de la marca y procesador.

Falta de insumos

Roberto Amarilla explicó en Acá te lo contamos por radioactiva 100.7 de El Territorio, que a los incrementos se le suma la escasez de gran parte de los productos electrónicos importados. Señaló faltante de placas madre, teclados, y partes para armar una pc de escritorio.



“Celulares se consiguen, lo que sea placas madre, todo lo relacionado a la informática está en falta”, contó.



Mencionó que existe un mercado con los más jóvenes, quienes suelen comprar partes separadas para armarse su pc de escritorio a su manera y con los mejores procesadores.



“Es algo que cada vez está costando más, por ello lo que más se vende son las notebooks, mientras que las tablets salen en menor medida”.