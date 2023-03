El presidente pidió a la ONU reanudar las negociaciones por Malvinas

miércoles 29 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ante quien pidió retomar las negociaciones por la soberanía en las Islas Malvinas.



Además, Fernández y Guterres dialogaron sobre diferentes temas de la agenda multilateral y analizaron los desafíos de la coyuntura internacional y el rol de la Argentina en ese marco.



Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede del organismo internacional en Nueva York, el jefe de Estado reiteró la solicitud del gobierno argentino para “reanudar las negociaciones con el fin de encontrar, lo más pronto posible, una solución pacífica a la disputa de soberanía sobre la cuestión de las Islas Malvinas”.



Con respecto al cambio climático, analizaron los efectos que se producen en todo el mundo, ante lo que el mandatario explicó que “en Argentina, entre otros factores, se traduce en la peor sequía en los últimos sesenta años y afecta a 173 millones de hectáreas”.



El presidente remarcó la necesidad de repensar la arquitectura financiera internacional, ya que las elevadas cifras de endeudamiento “condicionan el crecimiento de los países y amenazan las posibilidades de desarrollo”.



En ese sentido, señaló que son necesarios “mecanismos más transparentes y accesibles de financiamiento”, que “contribuyan a que los países en dificultades recuperen con celeridad la solvencia y el acceso a los mercados financieros internacionales”.



El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y la jefa de gabinete de la Cancillería Argentina, Luciana Tito.



La agenda económica

Alberto Fernández arribó el lunes a los Estados Unidos para ver a empresarios, ejecutivos y analistas de Wall Street en Nueva York. El presidente llegó al aeropuerto JFK junto a una reducida comitiva, proveniente de la Cumbre Iberoamericana que se realizó el fin de semana en Santo Domingo, República Dominicana.



El mandatario llegó a Estados Unidos en medio de una situación económica difícil, con una inflación anual superando el 100%, y tras la decisión de Mauricio Macri de bajarse de la candidatura presidencial.



En ese contexto, el presidente cenó ayer con 38 empresarios en la sede del Council of the Americas, en donde escuchó y respondió a las inquietudes de empresarios argentinos y estadounidenses con intereses en Argentina. Alberto defendió su gestión pero también al peronismo, fenómeno político que es visto con extrañeza desde Estados Unidos.



Según trascendió, entre los 38 empresarios se encontraban representantes de las industrias automotriz, minera, farmacéutica, así como figuras del mundo financiero. Los nombres de la mayoría de ellos fueron celosamente guardados, ya que algunos pertenecen al grupo del Council y otros no. Cenaron lomo con ensalada y postre de frutos rojos.



Fue un directivo del banco JP Morgan el que criticó al gobierno y al peronismo al sostener frente a Alberto Fernández que “cada vez que gobernó el peronismo, fue un desastre”. El presidente le respondió que cada vez que el peronismo llegó al poder, Argentina tuvo crecimiento y hubo menos deuda. El mandatario explicó que desde afuera es posible que no se entienda, pero que el peronismo es el proceso adecuado en Argentina.



Los empresarios también señalaron que observan que Argentina tiene problemas con su Estado de derecho. Alberto respondió que son originados por las características de la oposición.



En tanto, el CEO de la empresa cervecera Quilmes le preguntó al presidente si va a ser candidato. Este respondió que las Paso son el mejor mecanismo de selección de candidatos pero que, a pesar de la discusión por las candidaturas que se viene, hará lo posible para que no vuelva el neoliberalismo a la Argentina.

La reunión con Joe Biden será una “buena oportunidad”

Alberto Fernández sostuvo ayer que la reunión bilateral que mantendrá hoy en Estados Unidos con el mandatario Joe Biden será una “muy buena oportunidad” para Argentina y destacó que hasta ahora Washington estuvo “acompañando” al país en los organismos internacionales de crédito.



“Puede ser una muy buena oportunidad para Argentina, tenemos muchas cosas por resolver y Estados Unidos, hasta acá, siempre nos ha estado acompañando en los organismos internacionales de crédito”, expresó Fernández en diálogo con el canal C5N desde Washington.



Acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, el presidente señaló que Argentina viene de una “muy buena experiencia” en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de gobierno que se llevó a cabo en República Dominicana, donde la administración a su cargo pudo, dijo, plantear sus “preocupaciones sobre el sistema financiero internacional y la necesidad de entender la globalización de un modo distinto”.



El presidente arribó en la tarde de este martes a Washington, donde tendrá la reunión con el mandatario estadounidense.



Por su parte, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, destacó en diálogo con C5N que hay un “momento óptimo” de la relación bilateral con ese país y la presencia de Fernández en Washington “así lo demuestra”.