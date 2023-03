El Auriazul volvió a ceder terreno en la Liga Federal

miércoles 29 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Mitre no logra levantar cabeza en la Liga Federal de básquet. Esta vez el conjunto de la capital misionera cayó derrotado en su casa en manos de Centro Cultural y Deportivo Santa Sylvina por un ajustado 60-67.



El encuentro, válido por la octava fecha, se llevó adelante el pasado lunes por la noche y a pesar de un buen inicio con la conversión de diez puntos en los primeros minutos, el Auriazul no pudo sostener la embestida de la visita.



Precisamente Santa Sylvina volvió a sonreír luego de dos derrotas ante Tokio y se mantiene en la zona alta de la región NEA, mientras que Mitre sigue sin encontrar el rumbo en la competencia nacional.



Gastón Araujo anotó 21 puntos y fue clave para este triunfo para los chaqueños, bien acompañado por Lautaro Moreau (16) y Sebastián Puebla (15).



Bruno Castonjauregui fue el goleador del partido y de Mitre, pero su buena noche no alcanzó para sacar a su equipo del fondo de la tabla, llegando a su sexta derrota consecutiva. Mañana visitará a San Martín de Curuzú Cutiá, desde las 22.