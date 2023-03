Belinda fue sroprendida por un fan en pleno show

miércoles 29 de marzo de 2023 | 6:00hs.

El nombre de Belinda se convirtió en tendencia luego de que videos virales en redes sociales mostraran el momento en el que un fan brincó la valla de seguridad que la separaba de más de 2 mil personas para las que cantaba en la Feria de las Fresas Irapuato 2023, causándole gran angustia y molestares físicos.



La popular cantante pop se encontraba presentado sus más grandes éxitos musicales y el fanático, del cual se desconocen más datos personales, burló al amplio equipo de seguridad con el que contaba, tomándola de sorpresa y provocándole un gran susto que ella misma confirmó en su cuenta de Instagram.



El seguidor trataba de abrazarla, mientras miembros del equipo de manera casi inmediata lo comenzaron a retirar con jaloneos y gran fuerza. Algo por lo que más se esmeró a la también actriz, quien pedía que lo soltaran para que pudiera calmarlo y así librarse de él de una forma mucho más pacífica y que no continuará poniendo en riesgo su integridad, la de él o los guardias.



Belinda emitió unas palabras para su seguidor luego de que el equipo de seguridad logró bajarlo del escenario: “Denle esto, por favor con mucho cuidado. Cuidado, es más, quédate ahí y te tomas eso, respiras porque casi te da algo. ¡Me asustaste! Yo también te amo”, expresó la cantante.



La actriz continuó con su presentación sin complicación alguna y más tarde habló sobre lo ocurrido: “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve. Me duele mucho la espalda”.



Tras su posteo, sus fans la apoyaron y le hicieron llegar mensajes de fuerzas y apoyo.