Cara Sucia llega a La Habana

miércoles 29 de marzo de 2023 | 6:05hs.

La película misionera Cara Sucia, con la magia de la naturaleza, del director Gastón Gularte, será la encargada de abrir la gala inaugural de la 3ª Muestra Internacional de Cine Educativo en Cuba ‘Mice Cuba’, que se desarrolla en La Habana desde ayer y hasta el 9 de abril.



En esta edición del festival, la Argentina es la invitada de honor y Misiones estará presente con esta cinta que mixtura animación con live action y un poderoso mensaje en defensa de la naturaleza.



La proyección misionera tendrá lugar el próximo miércoles 5 en la ceremonia apertura en el tradicional Cine Yara de la capital de la isla. Además se replicarán funciones para toda la familia en otras salas de la ciudad el fin de semana de cierre.



Cara Sucia se estrenó en 2019 luego de largos años de trabajo de producción, en este último tiempo representó a la Argentina en varios festivales internacionales y cosechó galardones y reconocimientos a la vez que recorrió las salas de cine del país y, en nuestra provincia se pudo ver también en escuelas y espacios comunitarios.



Además de la película, sus ideólogos desarrollaron materiales didácticos para trabajar en el aula en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una app de realidad aumentada con los personajes de animación y las primeras etapas de un videojuego, también pronto se presentará un libro de cuentos que en proceso de edición.



“Sola a Cuba”

Gularte, guionista y director de Cara Sucia, en diálogo con El Territorio, contó que “la película irá sola a Cuba”, ya que aún no fue posible conseguir apoyo para costear el viaje de algún representante del equipo. Aunque aclaró que “las gestiones siguen y tenemos unos días todavía hasta la función, por eso no perdemos la esperanza de poder estar”.



Precisó que sería muy importante estar en este evento internacional de cine educativo, “no sólo acompañando la presentación de Cara Sucia, sino también en las instancias de vinculación con los profesionales latinoamericanos e interactuando con los niños y niñas, que a fin de cuentas es al público al que va dirigido la película y nos interesa mucho saber qué piensan de ella y qué se llevan”.



El realizador recordó que en anteriores presentaciones, como cuando en 2019, Cara Sucia ganó el premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine Infantil ‘Calibelula’ en Cali, Colombia: “Fuimos la productora Marisa Hassan y yo y se compartió con el público, con los chicos, que hicieron preguntas, escucharon las canciones y también nos contaron sus impresiones. Eso es lo que siempre intentamos, estar con el público y tener este espacio de poder charlar sobre la película y sobre lo que se plantea, que es un tema fundamental, el cuidado de la naturaleza y de nuestra selva misionera”.



Asimismo, sostuvo que la presencia in situ en el festival, “para nosotros es importante también como productora, porque es nuestro trabajo y, además de estar con el público y tener esa experiencia cercana y presentar los materiales para trabajar, también sabemos que es un espacio importante el festival para fortalecer lazos culturales y de redes con hacedores de otras partes del mundo”.



La trama

Cara Sucia aborda las aventuras de Mariel y sus amigos para combatir a una bruja que llega para arrasar con la selva y sus recursos, es una película en la que el cuidado del medio ambiente y los valores como la amistad, el amor, la libertad y la justicia atraviesan la historia.



Gularte evidenció la plena vigencia de la temática que aborda este título: “Estamos convencidos de que los chicos son el presente, son el hoy y que ellos se están dando cuenta de que debemos salvar al planeta, que es nuestra casa, y que cuando sean adultos, en ese presente van a cuidar el medio ambiente porque aprendieron a amarlo y respetarlo”.



En este sentido, con la película hay un proyecto para seguir llegando a las escuelas y realizar actividades reflexivas junto a estudiantes y docentes para replicar acciones de concientización ambiental.



El filme, que fue rodado en la Tierra Colorada en 2011, cuenta en su elenco con Isabella Caminos Bragatto, Laura Novoa y Jesús Pérez Echanique, entre otros. La música original es de Osvaldo de la Fuente y la voz de Rubén Rada.

Laura Novoa y Gastón Gularte en los días de rodaje en 2011. Foto: Detrás del Sol

La película fue producida por Detrás del Sol Producciones, con la producción general de Marisa Hassan y en coproducción entre Argentina, España y Suiza.