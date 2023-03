Serna: "Entendemos que Boca tiene que jugar mucho mejor, no le encontraron la vuelta"

martes 28 de marzo de 2023 | 20:37hs.

Mauricio Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, confirmó que, luego de la reunión que tuvieron con el cuerpo técnico, Hugo Ibarra dejó de ser el entrenador del Xeneize. "Boca tiene que jugar mucho mejor, no le encontraron la vuelta", explicó el ex futbolista del club de La Ribera.

"Toda la junta directiva, el Consejo del Fútbol, hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúa más", fueron las primeras palabras de Mauricio Serna para comunicar que Hugo Ibarra no seguirá en el cargo y agregó: "Estará hasta mañana, que se despide de los jugadores".

"NOSOTROS ESTAMOS PARA TOMAR DECISIONES..." El Chicho Serna, tajante sobre el fin de ciclo de Ibarra como DT de Boca.@espnfutbolarg pic.twitter.com/pp4yVrW3p0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 28, 2023

"Estamos muy agradecidos, son nuestros amigos, estamos acá para tomar decisiones. No combinamos la amistad con el trabajo. Seguimos siendo muy amigos, los queremos mucho", indicó el exfutbolista dejando de manifiesto que la relación sigue siendo buena a pesar de la salida del Negro.

El Chicho explicó que no fue una decisión de un día para el otro, sino que se analizó en los últimos días y para que la salida de Hugo Ibarra sea prolija, optaron por esperar por el regreso de Juan Román Riquelme que estuvo en Europa en el partido del Villarreal y luego viajó a Paraguay para el sorteo de la Copa Libertadores.

"En estos días habíamos tomado la decisión, pero estábamos convencidos que lo mejor era espera que llegara nuestro Vicepresidente de Europa", aseguró Serna y sumó que la idea fue que Riquelme "estuviera presente para manifestarle al cuerpo técnico nuestra decisión".

De cara al futuro, Mauricio Serna no anduvo con vueltas y el cuerpo técnico de la Reserva de Boca se hará cargo del plantel profesional. "Ahora el cuerpo técnico de la reserva se hace cargo de nuestro equipo, pero desde ahora también empezamos a trabajar fuertemente en conseguir el cuerpo técnico que pretendemos", sostuvo el colombiano.

Serna no entró al detalle del motivo de la salida de Hugo Ibarra, per si explicó que desde la óptica del Consejo de Fútbol "Boca tiene que jugar mucho mejor, no le encontraron la vuelta. Pero somos muy agradecidos de ellos porque tomaron el equipo en un momento difícil. Hicieron frente, nos regalaron dos títulos, pero estamos para tomar decisiones", sentenció.

Y cerró: "Siempre las puertas de este centro de entrenamiento y las puertas de La Bombonera siempre estarán abiertas para ellos", y a partir de ahrar buscarán un DT "que se acomode a la calidad del plantel".