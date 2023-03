Club El Territorio: Amaro Arquitectura y Pinturas Misioneras brindan consejos para construir de cara al otoño

martes 28 de marzo de 2023 | 18:08hs.

Cuando se va a construir o remodelar una vivienda, la mayoría de las personas no consideran dentro de sus opciones contar con la opinión de un experto, pero contratar a un arquitecto es una inversión a largo plazo, ya que se trata del patrimonio de la familia, y se debe tener en cuenta que malos diseños y trabajos mal elaborados pueden traer, incluso, costos aún más excesivos con el paso del tiempo. Para evitar todo tipo de inconvenientes futuros, que hasta pueden ser peligrosos, Club El Territorio brinda descuentos en el área de la construcción, ofreciendo un 30 por ciento de ahorro.

Amaro Arquitectura y Pinturas Misioneras velan por el bienestar y la salud de los propietarios de viviendas y por eso tienen un asesoramiento que va desde lo más simple a lo más complejo.

Por el lado de la construcción, para evitar problemas con la humedad que resultan en problemas de salud, Amaro Arquitectura indicó que primero hay que entender cómo es el diseño de la vivienda. “Esto quiere decir que si van a construir una casa que va a estar en contacto directo con el suelo, lo que hay que garantizar es que la capa aisladora sea realizada tipo cajón y que se pueda conectar con la carpeta. Teniendo esto en cuenta vamos a realizar una buena barrera hidráulica contra la humedad ascendente en el interior de la vivienda. En aquellas casas que se van a construir sobre pilotes que van a despegar el nivel de la casa del suelo natural no existirá problema, porque esta decisión de una arquitectura sustentable va a permitir que el paso del viento constantemente esté oxigenando la casa alejándola de toda humedad presente o acumulada en un sector”, dijo el arquitecto Lisandro Amaro.

En relación a las bajas temperaturas que se avecinan, el arquitecto expresó que para que el frío no impacte tanto “hay que tener en cuenta las orientaciones que los espacios tengan en la casa. Siempre los locales de primera como son los dormitorios, es recomendable que estén orientados hacia el este para recibir el primer sol de la mañana. Los locales como el living y el comedor, que estén orientados hacia el norte y todos lo que denominan locales húmedos, como la cocina y el lavadero, que estén orientados hacia el sur. Aquellos locales que estén orientados hacia el oeste hay que tener el resguardo de poder generar alguna galería que impida el ingreso del rayo del sol al atardecer porque es una de las orientaciones que en nuestra provincia pega más fuerte y hace sentir mayor el calor hacia el interior de los ambientes de una casa”.

Cuando la obra ya está casi terminada, se necesita darle los acabados finales con pintura, no sólo para embellecerla sino para cuidar los espacios de la humedad. En Pinturas Misioneras la gente aprecia el producto ofrecido. En una pinturería tradicional el vendedor solamente habla con el cliente y lo asesora y la gente no se hace una idea de cómo va a quedar el producto en su pared, por ejemplo. La propuesta de esta pinturería es que toda la variedad de productos -que es gigante- estén expuestos y que los clientes puedan ver la variedad de colores, diseño y terminaciones. Que una persona que tiene la intención de pintar su casa pueda ir a pasear por el local y encontrarse con un montón de cosas que tal vez no conocía antes.

Para esta nueva temporada y para ponerse a tono con el otoño, Pinturas Misioneras recomienda cinco tonos que transmiten diferentes sensaciones para los espacios. Para la calidez y tranquilidad un tono ideal es el Rosa Pálido, en tanto que el Miranda da amplitud y simpleza. Por otro lado, el Rojo Luminoso llena de pasión las paredes y el tono Aceituna es uno de los neutros que aportan serenidad. Para la cocina un recomendado es el Ciruela Profundo, que transmite seguridad y armonía.

El color, pensado desde la planeación de los proyectos, hace posible la generación de experiencias sensitivas acordes con las funciones de cada espacio.