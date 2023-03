Preventiva para un expolicía que hirió de gravedad a su camarada misionero

martes 28 de marzo de 2023 | 12:45hs.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5 de Buenos Aires, a cargo del juez Manuel De Campo, dispuso semanas atrás el procesamiento con prisión preventiva para Alberto Gustavo Sebastián Bargas Orellana (25), el exagente de la Policía Federal (PFA) que el pasado 31 de enero baleó a tres camaradas en el barrio porteño de Agronomía y entre los cuales se encontraba el misionero Ulises González Dos Santos (29). Este último resultó gravemente herido durante el feroz ataque en plena calle.



Fuentes consultadas por este matutino indicaron que la ampliación del período de detención para el agresor se produjo días después de concretarse la audiencia indagatoria, y en donde el acusado fue imputado por “homicidio calificado en grado de tentativa” tras negarse a hablar sobre lo ocurrido.



Cabe mencionar que Bargas Orellana fue puesto en disponibilidad preventiva en el sumario interno que llevó adelante la Policía Federal Argentina y tras los avances de la pesquisa fue exonerado de la fuerza.



Según lo que se tiene hasta el momento en la pesquisa, el joven posadeño -que también es profesor nacional de educación física y guardavidas-, fue atacado durante la tarde del 31 de enero en el cruce de las avenidas Nazca y Beiró cuando se encontraba junto a sus colegas del Curso de Formación Profesional Básica: Cinthia Santa Cruz (30) y Camila Soledad Juárez (26), esta última, expareja del atacante.



Los tres uniformados fueron interceptados en zona de negocios comerciales, en donde Bargas Orellana utilizó su arma reglamentaria para abrir fuego contra sus camaradas.



Como consecuencia de esto, el oriundo de la tierra colorada tuvo que ser internado de urgencia junto a sus acompañantes tras recibir una grave lesión en el páncreas.



Además, el joven ingresó al hospital con pérdida de bazo, del riñón izquierdo y perforación en el estómago. Y desde ese momento permanece internado en recuperación.



En tanto que Juárez recibió dos disparos en el abdomen, mientras que Santa Cruz fue herida en la cadera, por lo que ambas fueron trasladadas de urgencia en una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same) al Hospital Tornú.



De allí, la segunda de las mujeres fue derivada al igual que al misionero al hospital Churruca, aunque sin riesgo de vida. Pero la ex del policía agresor debió ser operada en el Hospital Zubizarreta.



Por su parte, el detenido Bargas Orellana, quien presta servicio en la Policía Barrial y quien se entregó sin ofrecer resistencia ante el arribo de personal policial de la zona, es la expareja de Juárez y se cree que ésta fue el blanco de la agresión.



Además, se supo que el atacante no estaba uniformado pero sí llevaba su arma reglamentaria.



Se añadió que después de disparar se acostó en el piso, comenzó a decir que se había mandado “una macana”.



Bargas Orellana, que enfrenta la acusación de tentativa de homicidio, ingresó a la Policía Federal el 4 de marzo de 2020. Tiene 25 años y el domicilio que figura en registros oficiales es en la localidad bonaerense de Ituzaingó.



Una T y un corazón con balas

Uno de los primeros datos de la investigación apuntaba a que el agresor disparó a matar porque sospechaba que la mujer tenía un vínculo con uno de sus compañeros de la Fuerza, aunque luego trascendió que Bargas Orellana tenía amenazada a Santa Cruz desde hacía tiempo.



Incluso, en base a las primeras averiguaciones, se supo de un detalle que confirma la premeditación y planificación que tuvo el agresor en el hecho.

Una de las víctimas recibió un mensaje con una T y un corazón hecho con balas. Foto: infobae

Y es que días antes había amenazado a su expareja con este mensaje de WhatsApps. Una letra T y un corazón formado con balas de pistola 9 milímetros. Además, un texto que decía: “Son todas para vos, si me llegás a engañar”.



Seis tiros en plena calle

Por otro lado, Miguel, un empleado de un comercio de venta de colchones y sommiers ubicado de la mano de enfrente a la esquina en la que se produjeron los disparos, contó al canal de noticias A24 que las víctimas llegaron al lugar a bordo de un taxi y que el tirador ya se encontraba esperándolas ahí.



El hombre se encontraba adentro del local y junto a un compañero vio a “una persona parada en la esquina, esperando que del taxi bajen cuatro personas, que eran dos mujeres y dos hombres”.



“De repente saca un arma y empieza a tirar, les tira a las dos mujeres adentro del taxi y a uno de los hombres de adentro del taxi”, relató el testigo y añadió que escuchó de “seis a nueve disparos por lo menos”.



Tras los balazos, una de las mujeres quedó tendida en el interior de la concesionaria de motos ubicada a pocos metros de la esquina, y la otra escapó a la carrera en dirección opuesta. “Mirá lo que me hiciste hacer”, le habría dicho el agresor a su ex, según detalló Miguel. Después arrojó el arma al suelo.