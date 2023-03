Marcharán en Jardín América para pedir justicia por Carmen

martes 28 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Si bien los resultados preliminares de la autopsia indicaron que se trató de una muerte natural, los familiares de Carmen Graciela Morel (61) siguen sosteniendo que la muerte de la mujer está relacionada a los severos golpes que recibió por parte de uno de sus hijos. Se trata de Martín A. (29), quien tras estar detenido cinco días como sospechoso, la semana pasada fue liberado luego de conocerse los resultados de los estudios forenses.



Más allá de esto último, y con la intención de que el caso se esclarezca y se haga justicia por Carmen, allegados y vecinos de Jardín América tienen previsto realizar el jueves a las 9 una marcha pacífica por las calles de la localidad.



La idea es concentrarse frente a la Comisaría de la Mujer, ubicada sobre avenida Islas Malvinas, para luego caminar hasta el edificio del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.



Jorge Aquino, hijo de Carmen y hermano del recientemente liberado, contó a este matutino que van a pedir que Martín (29) vuelva a estar preso.



“Martín es una persona que me produce rechazo, no lo quiero ver ni hablar, él está libre, caminando por las calles de Jardín América como si nada”, expresó el familiar.



Por estos días, los familiares realizan una convocatoria por redes sociales para que vecinos de la localidad se unan a la marcha.



“¿Cómo puede ser por muerte natural si el médico dijo que tenía inflamado el cerebro? Esto está todo tapado y por eso queremos que se haga justicia”, expresó Jorge.



Autopsia y liberación

Según pudo saber este medio mediante fuentes judiciales, la autopsia realizada a la mujer de 61 años fue por una muerte natural no atribuida a los golpes.



Cabe recordar que por el ataque de su hijo, la mujer estuvo internada en el Hospital Samic de Eldorado donde falleció el pasado jueves 16 de marzo.



Aquino, quien estaba supeditado a la causa luego de lo ocurrido en la casa donde residía su madre cerca del hospital viejo de la ciudad, fue detenido el mismo jueves 16 en el barrio Centro de la misma comuna luego de conocerse el deceso de su progenitora en el nosocomio eldoradense.



Asimismo, por el momento no se puede descartar una mala praxis, aunque los elementos incorporados hasta ahora al expediente no son suficientes para avanzar sobre esa hipótesis.



La agresión del sospechoso hacia su madre ocurrió el pasado 26 de febrero en una vivienda del barrio Centro.



Bajo los efectos del alcohol, el hombre discutió con su hermano y su madre intervino. Momentos después Agustín se fue de la casa y el hombre de 29 años destapó su furia contra su progenitora.



La mujer, luego del ataque fue trasladada al hospital local y diagnosticada con lesiones en la cara, cuello y otras partes del cuerpo.



Recibió el alta pero, un par de días después, el 9 de marzo, su situación se agravó y tuvo que ser internada de urgencia en el Samic de Eldorado.



Luego de trasladarla para que permanezca internada en el Hospital Samic de Eldorado, fuentes oficiales anunciaron que Carmen Graciela Morel falleció 17 días después en el nosocomio.