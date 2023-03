Técnicas reclaman mejoras y aires acondicionados

martes 28 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Estudiantes y comunidad educativa en general de la modalidad técnica reclamaron en los últimos días mejoras edilicias.



Ayer, alumnos de la Epet N° 1 de Posadas realizaron una sentada frente al colegio pidiendo mejoras en el edificio de la institución ubicada sobre la avenida Lavalle de Posadas. Carteles en mano, decenas de alumnos se apostaron frente al colegio conocido popularmente como la Industrial, reclamando reformas en el edificio educativo.



“No hay bebederos de agua”, “puertas y ventanas descuidadas”, “queremos estudiar en condiciones”, son algunos de las frases que se pudieron leer en los carteles armados por los chicos.



En diálogo con El Territorio, los estudiantes dieron a conocer que no están dadas las garantías necesarias para el dictado de clases. “No funcionan los ventiladores, hay chicos que los traen desde la casa. Los aires no los quieren instalar por cuestiones eléctricas”, manifestaron. Además de los alumnos de la Industrial, apoyando la sentada pacífica había chicos de los colegios Nacional y Santa María.



En ese sentido, autoridades de Educación señalaron que se pondrán en contacto con Emsa para constatar las instalaciones y avanzar en la colocación de los aires acondicionados, mientras que se acercarán al establecimiento a dialogar con los estudiantes.



Por otro lado, desde la Epet Nº 51 de Iguazú, ubicada en la zona rural del Paraje 2.000 Hectáreas, también exigen mejoras edilicias. Es que actualmente cuenta con 160 alumnos distribuidos solamente en tres aulas.



Los jóvenes estudiantes carecen de espacio para las practicas o talleres y deben turnarse para asistir a clases. Desde la dirección del establecimiento con el acompañamiento de los padres, gestionaron más aulas que comenzaron a edificarse, pero aún no se concretan. No se descarta que los alumnos opten por algún tipo de manifestación en los próximos días para acelerar los tiempos de la construcción.



Actualmente la matrícula es de 160 alumnos de 1º año a 6° año, en su mayoría son mujeres los anotados, aunque desde la dirección informaron que continúan abiertas las inscripciones, los egresados alcanzan el título de Técnico en Tecnología de los Alimentos.



“La realidad es que actualmente disponemos sólo de tres aulas para dar clases, y otros tres salones que no están terminados, falta el techo, las aberturas, la instalación eléctrica, pizarrón”, dijeron desde el establecimiento.



Asimismo, desde el Centro de Estudiantes de la Epet N° 4, también de Iguazú, solicitaron mejores condiciones para poder estudiar dignamente.



Entre las solicitudes la más urgente figura mejorar las instalaciones eléctricas de los cursos donde se deben instalar tomacorrientes, reparar los ventiladores e poner en condiciones los aires acondicionados.



Según indicaron los alumnos, los directivos argumentaron que necesitan al menos 360 mil pesos para cambiar la instalación eléctrica. Una vez conseguido esto recién se podrán instalar los aires acondicionados existentes y ponerlos en funcionamiento.