Tras 22 años, mbya guaraníes obtienen título de propiedad

martes 28 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Tras 22 años de lucha, las comunidades del Valle del Cuñá Pirú, Ka’aguy Poty, Kapi’i, Poty, Ka’aguy Miri Rupa, Yvy Pytã e Yvytu Porã, recibieron su título de propiedad comunitaria. Su territorio, de 6.035 hectáreas, había sido donado por la empresa Celulosa Argentina a la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) en 1992, sin tener en cuenta que allí habitaban desde hace más de 100 años familias de los pueblos originarios.



En 2001 las comunidades comenzaron un proceso de reclamo que fue difícil, lento y tedioso, en el que hubo muchos viajes de por medio, pero que terminó dando sus frutos y sentando un precedente único.



Aunque el acuerdo mediante el cual la UNLP manifestaba su voluntad de transferirles la propiedad de forma definitiva se había firmado en marzo de 2019, hubo que esperar cuatro años para la escrituración, y ayer llegó el gran día.



Lidio Giménez, miembro de Ka’ aguy Poty, fue un pilar en este proceso. “Después de 22 años de lucha logramos esto tan importante como es un título de propiedad comunitaria. Fue una larga lucha, pero valió la pena y sirve para que las otras Comunidades sigan luchando por su territorio, que es muy importante para nosotros, nuestros hijos y nietos, para que sigamos viviendo como indígenas, siga nuestra cultura, nuestros derechos. Estamos muy contentos”, expresó visiblemente emocionado.



José Catri Duarte, de Ka’aguy Miri Rupa, no pudo contener las lágrimas tras esta victoria: “Este día para mí es muy importante y para todo el pueblo mbya guaraní, llevó mucho tiempo este proceso de lucha para llegar a la escrituración de nuestro territorio ancestral”.



En este sentido, lamentó haber tenido que llegar a una vía judicial para ser reconocidos como dueños de ese territorio, teniendo en cuenta los derechos constitucionales y leyes que amparan a los pueblos originarios.



“Este día es muy importante para toda la sociedad, es una historia para el mundo. Hoy es alegría para la comunidad, vamos a festejar”, cerró entre lágrimas.



De su parte, el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, aseguró: “Este momento no me lo olvido más, ha sido una lucha de muchos actores, algunos de ellos hoy ya no están. Es un reconocimiento a quienes hicieron mucho por esto y para nosotros un momento de disfrutarlo, todo lo que refiere a los derechos humanos forma parte de nuestro discurso y acciones concretas”.



Mientras, el vicepresidente de la casa de estudios, Fernando Tauber, recordó: “Cuando recibimos el reclamo de restitución de los pueblos originarios que habitaban en el valle, tuvimos que digerirlo, contestamos en otro idioma y pensando que ofrecíamos una respuesta progresista. Le ofrecíamos una gestión conjunta de la tierra y ellos nos explicaban que estaban desde antes que la Argentina fuera conformada como tal, que un pedazo de tierra no les servía para labrar, que su cultura era a través de la caza, la pesca, el monte. Tardamos 20 años en terminar de comprenderlo”.



La rúbrica de la escrituración marca un precedente, teniendo en cuenta que en la actualidad, diversas comunidades continúan siendo intrusadas por particulares y empresas que persiguen solamente un rédito económico.