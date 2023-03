Semana Santa: amenaza de paro en todos los aeropuertos

martes 28 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El sindicato ATE-Anac estableció para el miércoles 5 de abril una huelga total en la Administración Nacional de Aviación Civil, que paralizará todos los vuelos de cabojate e internacionales. La medida de fuerza complicará el turismo en el inicio de la Semana Santa.



Personal de la administración de la aviación civil e se prepara para un paro de 24 horas en todos los aeropuertos del país por reclamos laborales y mejoras salariales. Al dejar de prestar servicio por la medida, no se podría garantizar el control terrestre, la sanidad aeronáutica y bomberos, por lo cual todos los vuelos se verían alterados. La operación se verá afectada en 54 aeropuertos en la previa del fin de semana largo



“En nombre y representación de la Coordinación Nacional ATE-Anac informamos que no se han cumplido los plazos acordados en la última mesa técnica paritaria, en donde se había acordado convocar una nueva reunión para la semana que hoy concluye”, dijo la conducción sindical a través de un comunicado fechado el viernes pasado.



El reclamo incluye el incumplimiento en los plazos de la mesa paritaria, en la que se había acordado convocar a una nueva reunión para esta semana. “Al día de hoy, la oficina de Empleo Público no cumplió con los plazos acordados en relación a la modificación de la asignación por desempeño, yendo a un criterio de 1,5% por año y a la suba de la unidad retributiva 20% por encima de la paritaria general”, explicaron los dirigentes gremiales.



Por otro lado, explicaron que “no fueron resueltos temas que habían sido acordados luego de la última Conciliación Obligatoria. El faltante de personal o la reparación de los vehículos Follow Me brillan por su ausencia”, señalaron en el documento.



“Esperamos que el tema se solucione antes de Semana Santa y sobre todo que, llegado el caso, no afecte directamente a las operaciones comerciales ya que muchos viajeros ya reservaron sus productos turísticos para esas fechas”, dijo Felipe Baravalle, director ejecutivo de Jurca (Cámara de Compañías Aéreas en Argentina).