Declararon los imputados por espionaje a D’Alessandro

martes 28 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Tal como se preveía, ayer declararon los imputados en la causa que se tramita por espionaje al exministro de seguridad de Caba, Marcelo D’Alessandro, quien actualmente se encuentra bajo licencia hasta el 6 de abril y podría ser reemplazado en el cargo por Eugenio Burzaco.



Elías Nuñes Pinheiro, Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado, se hicieron presentes ayer en tribunales en Buenos Aires para declarar en la causa que se sustancia por delitos de daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, entre otras acusaciones.



Tras las declaraciones se complicó la situación de Ezequiel Nuñes Pinheiro, y quedó prácticamente descartada la vinculación de los otros imputados en la causa.



Julio César Escobar, uno de los imputados que declaró, expresó a El Territorio que la versión que había dado de los hechos en una entrevista anterior, donde deslindaba toda responsabilidad acerca de lo sucedido, pudo de alguna manera ser corroborada por la justicia.



“En la declaración, que no fueron muchas preguntas que nos hicieron, quedó claro que salvo Ezequiel, el resto de nosotros no teníamos nada que ver y que no teníamos nada que aportar a la causa. Explicamos cómo fueron las cosas, que las actividades que hizo Ezequiel corrían por su cuenta y sin que nosotros supiéramos nada”.



En el caso de Ezequiel Nuñes Pinheiro la declaración fue más extensa y duró aproximadamente cinco horas, ya que gran parte de las pruebas existentes en manos del juzgado, lo involucraban de manera directa.



Escobar detalló que “ninguno quedó detenido, no tenemos ningún tipo de restricción para movernos, incluso para salir del país pese a que vivimos muy cerca de la frontera, lo cual da un indicio de que en poco tiempo seríamos desvinculados de la causa. En el caso de Ezequiel tampoco quedó detenido, sólo tendrá que hacer algunas presencias semanales por Zoom o alguna otra plataforma similar para demostrar que sigue estando acá (por Eldorado)”.



Luego, agregó que “la verdad que nos vamos tranquilos de la audiencia porque, como siempre sostuvimos, quienes estábamos en los comercios siendo propietarios, estábamos totalmente al margen de lo sucedido. Según nuestro abogado todavía seguimos vinculados a la causa, pero por poco tiempo hasta que nos desvinculen de ella”.