La Justicia llega a la escuela de la mano de magistrados misioneros

martes 28 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Acercar la Justicia a la sociedad en su conjunto, pero principalmente a los jóvenes, es la premisa del programa que se lleva adelante desde el Poder Judicial de Misiones ‘Jueces en la escuela’. Mediante el mismo, se busca dar a conocer quiénes conforman el Poder Judicial, en qué consiste el trabajo de los jueces y la importancia de su rol para el sistema democrático, abordado desde temas actuales que acontecen en el entorno social.



Se trata de una propuesta de distintos poderes judiciales del país. En Misiones fue implementado en 2010-2011, sin embargo desde el año pasado la provincia aplicó una serie de novedades, sumando invitados de otros organismos y llevando adelante un plan más integral. Así, en cada visita a las escuelas, además de magistrados también confluyen representantes de Ministerios, de la Legislatura y de ONG. En la jornada de ayer, se dio inicio a lo que será la edición 2023, que comenzó en la Secundaria de Innovación de Posadas con temas como ciberdelito, derecho de imagen, grooming, sexting y ciberbullying, con una charla brindada por el fiscal del Tribunal en lo Penal, Martín Rau.



Al respecto, la magister Alejandra Barrionuevo, secretaria del Centro de Capacitación y Gestión Judicial del Poder Judicial de Misiones, explicó a El Territorio que “se trata de una política del Superior Tribunal de Justicia encabezada por la presidente Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, que permite la humanización del Poder Judicial”.



“Se llevan adelante acciones de extensión a la comunidad .Partimos de la base de que siempre se nos cuestiona la legitimidad, hay un mito de que no se confía en el Poder Judicial y lo que se hace con el programa busca también desmitificar eso. Queremos acercarnos para que los jóvenes conozcan qué hacemos y sobre todo que nos conozcan como personas”, explicó quien además se desempeña como Secretaria Académica del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Caba-Reflejar.



Plan de acción

Barrionuevo dio cuenta de la tarea que se hace para avanzar “en la gran apuesta que realizamos en torno a la formación de los jóvenes”, y expresó que el primer aliado fue el Ministerio de Educación. “Ofrecimos ir a las escuelas a dictar las temáticas que se requieren, entonces el programa es a demanda. Las escuelas nos escriben al mail institucional o a través de referentes locales y nosotros tomamos nota de los temas a tratar. Piden mucho que se traten temas como grooming, el uso de las tecnologías, el consumo de sustancias”, dijo. Una vez que se recibe el pedido, se arman los equipos que incluyen a jueces, fiscales y/o defensores de los fueros que atañen a la temática, que pueden ser penales, de familia, entre otros. “Un dato no menor es que los referentes que van a las escuelas del Poder Judicial son del mismo lugar de la escuela, queremos que los chicos conozcan a sus autoridades judiciales locales”, exclamó.



Al equipo de funcionarios judiciales, se suman ministros o representantes de ministerios que abordan la cuestión. “Es importante que vayamos todos, la realidad es compleja. Muchos chicos consultan cómo ayudar a familiares que consumen, entonces el ministro de Prevención de Adicciones puede darles vías a seguir, por ejemplo”, afirmó.



La magister indicó que “el mensaje es que estamos cerca. Se debe tener en cuenta que la justicia siempre llega cuando la persona ya está en situación de conflicto con la ley. No hace prevención, no es su función. Sin embargo nos sumamos por responsabilidad social y trabajamos con el proyecto que sale del Centro de Capacitación, dependiente del Superior Tribunal de Justicia y vamos a escuelas en toda la provincia”.



“El Poder Judicial siempre fue muy lejano. Esto nos da la posibilidad de que nos conozcan y de trabajar con otros poderes, respetando la competencia de cada uno. La sociedad exige vernos a todos juntos ante un problema. Si los chicos quieren saber sobre grooming, tenemos que contarles qué es, cuál es el camino, quién es la autoridad encargada que está disponible para ir a conversar y darle todas las herramientas para ayudarlo”.