Alberto Fernández inició su agenda en los Estados Unidos

martes 28 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández inició ayer su agenda oficial en Estados Unidos, donde el miércoles próximo mantendrá una reunión bilateral a “agenda abierta” con su par de ese país, Joe Biden.



Fernández arribó el domingo a Nueva York desde República Dominicana, después de haber participado en ese país de la 28° Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno.



Como parte de las actividades previas al encuentro en la Casa Blanca, el mandatario argentino participó ayer en Nueva York de una cena con unos 30 inversores en el Council of the Americas que preside Susan Segal, una iniciativa en la que trabajó el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello.



Fernández está acompañado por la primera dama Fabiola Yánez, el canciller Santiago Cafiero y los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti.



Finalmente, Fernández viajará a Washington, donde mañana se encontrará con Biden. La invitación a la Casa Blanca había llegado a mediados del año anterior, pero la reunión se debió suspender cuando el presidente estadounidense contrajo Covid-19. De esta forma, el jefe de Estado argentino tiene garantizado que se llevará una foto en el Salón Oval junto al mandatario estadounidense: algo que Cristina Kirchner intentó lograr con Barack Obama cuando era presidenta, pero no consiguió.



¿De qué hablarán Joe Biden y Alberto Fernández?. En la página oficial del gobierno estadounidense, informaron que el próximo 29 de marzo, “luego de la conclusión del primer día de la segunda Cumbre por la Democracia”, Biden recibirá a Fernández “para una reunión bilateral en la Casa Blanca”.



Entre los temas de conversación, los mandatarios “discutirán cómo Estados Unidos y la Argentina pueden continuar asociándose para abordar los desafíos globales y continuar avanzando en áreas de interés nacional mutuo, incluidos los minerales críticos, el cambio climático, el espacio y la tecnología”. Además, “también discutirán la cooperación económica, así como sus valores compartidos de inclusión, democracia y protección de los derechos humanos”.