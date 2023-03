La Justicia bloqueó un intento de cerrar la causa

martes 28 de marzo de 2023 | 6:02hs.

La Justicia en lo Penal Económico rechazó ayer una serie de planteos presentados por los imputados de la causa por la valija de Antonini Wilson, entre ellos del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Entre los pedidos había un intento por cerrar la investigación por prescripción, que fue descartado.



La decisión de rechazar las medidas fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, en el marco de la causa que investiga el intento de contrabando de 800 mil dólares ocurrido en agosto de 2007.



Los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada resolvieron este lunes 27 de marzo desestimar también el intento de apartamento de los magistrados pro incompetencia, que habían solicitado De Vido con la adhesión del ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray.



Vale mencionar que la defensa había presentado un escrito en el que pedía que se declare la incompetencia del Tribunal ya que la fiscalía que hizo la instrucción de la causa sostuvo que el dinero secuestrado se iba a utilizar para la campaña electoral.



Por ese motivo pedían que el caso pase a la órbita de la Justicia electoral de la Nación, algo descartado de plano por los magistrados.



Un intento por cerrar la causa

La causa por el hallazgo de una valija repleta de dólares que llegó al país desde Venezuela en manos de Guido Alejandro Antonini Wilson generó un tembladeral político en 2007, justo de cara a las elecciones presidenciales que culminaron con Cristina Kirchner como presidenta.



Desde ese episodio pasaron 16 años en los que se inició una causa para investigar el contrabando de dinero, y entre los imputados aparecieron los dos ex funcionarios kirchneristas mencionados. Para la Justicia, ese tiempo no amerita dictar la prescripción de la acción.



“No se advierte que la conducta y diligencia asumida por las autoridades judiciales competentes en la conducción de este proceso hubiese derivado en una injustificada prolongación que torne irrazonable el plazo de su duración y, consecuentemente, en la afectación al derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable”, manifestaron los jueces de acuerdo a Noticias Argentinas.