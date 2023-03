Estudiantes del nivel secundario piden mayor abordaje de la ESI en colegios

martes 28 de marzo de 2023 | 6:06hs.

Ayer se realizó el 2º Encuentro Provincial de Centros de Estudiantes ‘Flasheando la Escuela que Queremos’ . La ceremonia comenzó alrededor de las 9 con más de 400 chicos y docentes de 90 centros de la provincia y las actividades se extendieron hasta las 16. Entre los principales planteos de los alumnos, se repitieron los pedidos por un abordaje más profundo de la Educación Sexual Integral (ESI) tanto en escuelas laicas como religiosas.



En este contexto, Valentín Domínguez, del BOP N° 87 de Wanda comentó que hay muchos chicos de cuarto y quinto que apenas tienen noción de la ESI.



“El año pasado hicimos una encuesta a 100 chicos de tercero, cuarto y quinto año y los resultados arrojaron que el conocimiento de la temática era medio tirando hacia abajo. A nuestra edad, se necesita mucha más información más allá de lo básico y espero tener la oportunidad de debatir esto en la jornada”.



Sumado al reclamo, también estuvo el pedido por falta de computadoras, ya que las que poseen no alcanzan para cubrir la demanda. En muchos casos tiene desperfectos o problemas técnicos o de batería que complican su uso.



Precisamente, este año, la jornada se enfocó en cuatro ejes temáticos vinculados a la ESI con el eslogan “Placer ConSentido” y al mundo del trabajo en “Nuevo nivel desbloqueado”.



Además, debatieron todo lo relacionado a la educación ambiental bajo el lema de ConCiencia EcoActiva y a la innovación tecnológica en TecnoCreativos. El objetivo principal del encuentro se abocó en fomentar la construcción colectiva, la escucha y la participación estudiantil, logrando que los y las jóvenes sean protagonistas de la escuela secundaria.



Siguiendo con los planteos, Josefina Aricci, representante parlamentaria del Instituto Sagrada Familia, de Puerto Iguazú, contó que al ser un colegio religioso, hay muchas barreras y tabúes acerca de la ES.



“Falta profundizar desde las aulas de primaria para evitar posibles abusos. Varias veces propusimos e incluso lo hice en tercer año y hoy estoy en quinto y no hubo respuestas”.



En la misma línea, la estudiante expresó el rechazo al pedido y según estima, se cree que hay una ideología de género detrás, pero plantea que debería abordarse el tema de forma subjetiva.



“Una vez nos dieron tres clases, pero no en profundidad. Se tiene la idea de que la ESI es sólo para adultos”, concluyó.



Mejoras edilicias

Desde la Comercio N° 6 Gonzalo Salinas comentó la constante problemática que atraviesan con el calor. De los aires acondicionados, sólo unos pocos están en funcionamiento; la mayoría, así como los ventiladores, no andan. “Lo único que arreglan son las salas de direcciones. Otro tema que ya lo hablamos es el de los recreos, se acumula demasiada gente y el espacio es muy chico, no cabemos tantos chicos y resulta incómodo”, cerró.



En tanto, Camila Ayelén Báez, del CEP N° 46 de Oberá, mencionó que le preocupa las mejoras que se deben hacer a la estructura del colegio. El edificio es muy chico e incluso una parte pertenece a una escuela especial que los presta específicamente para cuarto y quinto.



La higiene de los espacios también es un punto notable para los estudiantes. “Nos preocupa mucho la higiene del colegio, la limpieza de baños y espacios desordenados. Estamos realizando encuestas para hacer una nota pidiendo esas respuestas y también intentando mejorar la comunicación que es bastante complicada con los directivos”, sostuvo Anayeli Kalinoski, de la Comercio N° 13, de Aristóbulo del Valle.



En cada rincón de la provincia la situación es diferente y por ende también son distintas las carencias y reclamos de los chicos. Asimismo, Eduardo Giménez, vicepresidente del Centro de Estudiantes del Instituto Gutenberg, remarcó la falta de diálogo que tienen con las autoridades escolares y exigen inclusión y apertura a debates al menos, en carteleras.

En los grupos de debate participaron chicos de diferentes localidades de la provincia e intercambiaron ideas. Foto: Sebastián Velozo

“A nosotros nos complica el contraturno, quienes viven en zonas periféricas y tienen que esperar varias horas para el turno tarde lo sufren. Algunos se quedan sin comer y planteamos la idea de hacer actividades para contener a los compañeros en esos horarios sin que estén en la calle o gasten en comida”.



Otra recurrente preocupación de los jóvenes, responde al cuidado del medioambiente. En este sentido, Pablo De Olivera, del BOP N° 111, de Iguazú, reflexionó sobre la importancia de no tirar basuras en la calle y que falta concientización acerca de la contaminación del agua.



En la línea de problemáticas, también comentó que la escuela está en una aldea y notó que se está perdiendo la cultura del lugar. “Ya hay consumos y mucha inseguridad, pedimos que al menos haya más presencia policial en la zona”, detalló.



Por su parte, la directora de Políticas Estudiantiles, Emilia Lunge, dijo: “Esto nos va a dar un norte sobre los ámbitos que tenemos que mejorar o ajustar. Cuando ellos están presentes, es más fácil construir la educación que queremos”.



Además, puntualizó que en lo que respecta a la ESI, los chicos no niegan su presencia en las escuelas, pero sí piden que sea acorde a lo que necesitan.



“Desde la Subsecretaría de Educación tenemos un equipo interdisciplinario con una psicóloga especialista en sexualidad, trabajadores sociales y docentes. Lo bueno es que a veces los propios intendentes detectan la falta de ESI y requieren capacitación para que el equipo municipal, para que también pueda brindar ese apoyo a las escuelas”.



En el mismo marco, el pedido de educación ambiental es algo emergente y sostuvo que es importante que los chicos lleven la bandera para la construcción de colegios y comunidades más sostenibles, ya que ellos representan el verdadero activismo del cambio climático.



“Los chicos además proponen que se les debe enseñar habilidades que necesitan para un cercano futuro laboral como los trámites bancarios y demás. Este año se van a armar proyectos y acuerdos escolares entre padres, docentes y alumnos y los representantes tendrán el rol de resguardar que no se vulneren derechos de nadie en esa confección. Ya no se trata de un reglamento sino de acuerdos”, finalizó.

Los alumnos vinieron acompañados por docentes, asesores o representantes municipales. Foto: Sebastián Velozo

En cifras

400 Más de 400 alumnos se congregaron para debatir y acercar propuestas en cuanto a las problemáticas que atraviesan en sus colegios.