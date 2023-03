Estefanía Pasquini contó que le costó bajar de peso

martes 28 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Estefanía Pasquini (38) dio a conocer el exhaustivo proceso que realizó para bajar de peso en su juventud. La reconocida nutricionista, esposa de Alberto Cormillot (84) y madre de Emilio Cormillot de un año y seis meses, decidió revelar en un posteo de Instagram, que de adolescente sufrió sobrepeso, incluso compartió algunas fotos de ese tiempo y reflexionó sobre la presión de la perfección sobre los cuerpos.



La especialista utiliza sus redes sociales para concientizar sobre las comidas saludables y ayudar a las personas a bajar de peso “sin obsesionarse” y “cuidando sus cuerpos”, sostiene.



“El lunes arranco.... No saben la cantidad de lunes que arranque... Me frustre, me enoje, me puse metas irreales, quería resolver de un día para el otro.Buscaba magia, buscaba ‘la dieta’ o lo que sea que me hiciera bajar”, comenzó su escrito y añadió “por suerte seguí y seguí. Con mejores y peores recursos, pero seguí. Algunas épocas mantenía, en otras bajaba en otras subía... Por mucho tiempo mantenía y de repente... Chau... Otra vez en aumento”, continuó explicando la nutricionista con la finalidad de inspirar.



“Con esto, ‘¿qué quiero decir?’ Que esto es crónico. Vas a tener días, meses, años buenos, luego van a venir los malos, luego vas a volver, va a costar menos, va a costar más... Es crónico, no es tu culpa...”, exclamó sobre la problemática de la obesidad y aconsejó: “No te compares, cada uno lo hace a su ritmo y como puede. Hagas lo que hagas, pensá que es para ganar salud, no buscamos un cuerpo 90-60-90, no buscamos un peso en la balanza, buscamos vivir una vida saludable”, concluyó.