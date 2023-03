‘Yellowjackets’ profundiza drama y misterio en su segunda temporada

martes 28 de marzo de 2023 | 6:00hs.

“Yellowjackets”, la serie que sigue a través de dos líneas temporales las vidas de un grupo de mujeres sobrevivientes de un trágico accidente aéreo en su adolescencia y las oscuras consecuencias del episodio que las persiguen en el presente, regresó ayer con el estreno de su segunda temporada en la plataforma de streaming Paramount+.



La historia creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson estaba entre lo más esperado del formato chico para principios de este año, luego de que la producción estrenada en 2021 obtuviera un gran recibimiento del público y de la crítica, además de un buen paso por el circuito de premios, en el que destacan sus siete nominaciones para los Emmy y dos importantes candidaturas en los Critics’ Choice Television Awards.



En “Yellowjackets”, Christina Ricci, Juliette Lewis, Melanie Lynskey y Tawny Cypress son las encargadas de dar vida a las protagonistas principales en su versión adulta, 25 años después de los eventos que desatan la trama.



Es que sus versiones más jóvenes, a cargo de las actrices Samantha Hanratty, Sophie Thatcher, Sophie Nélisse y Jasmin Savoy Brown, son algunas de las talentosas integrantes de un equipo de fútbol de una escuela secundaria que sufre un accidente aéreo en un bosque canadiense durante un viaje deportivo.



Un ambiente completamente hostil en el que se acerca el crudo invierno, la falta de recursos y los inevitables roces que nacen de esa convivencia obligada las llevan junto al resto de sus compañeras -así como al asistente del equipo, Ben (Steven Krueger), y a los hijos de su entrenador, Travis (Kevin Alves) y Javi (Luciano Leroux)- a sobrevivir como un clan casi salvaje.



Ahora, a lo largo de sus ocho nuevos episodios, la tensión está en su punto más alto mientras las adolescentes afrontan consecuencias de la muerte de una de ellas y lidian con el hambre y el miedo ante el abandono, bajo el implícito liderazgo espiritual de Lottie (Courtney Eaton), quien sufre de esquizofrenia y parece tener una conexión casi chamánica y mágica con un perturbador más allá.



Lottie es una de las viejas conocidas que vuelve a la vida de las protagonistas adultas -e interpretada por Simone Kessell-, que no pueden evitar sus sospechas sobre ella y el vínculo que posee con el resurgimiento de la pesadilla que lucharon por dejar atrás, aunque se presente bajo la apariencia de la pacífica líder del campamento Green Pine, una suerte de mezcla entre culto y retiro espiritual.



Todavía con muchos cabos para atar pero sí ofreciendo una buena dosis de contexto a una propuesta que llegó prácticamente por lo bajo pero que aprovechó su suspenso bien planteado, la nueva temporada de “Yellowjackets” sigue develando en esta continuación qué truculentos y peligrosos límites estuvieron dispuestas a cruzar las jóvenes para mantenerse con vida en el bosque y cuál es la naturaleza del mal que aún las acecha en su adultez.



Ella Purnell, Warren Kole, Rukiya Bernard y Alex Wyndham participan una vez más como parte del elenco de la tira, a la que este año se incorporaron el reconocido Elijah Wood en una aparición especial y la actriz estadounidense Lauren Ambrose, recordada por Six Feet Under.



Ambrose está a cargo en esta oportunidad de la versión adulta de Van, hasta ahora sólo conocida por Liv Hewson, intérprete de género no binario que da vida al personaje en su temprana juventud.