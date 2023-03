San Pedro: egresados de enfermería preocupados por la falta de salida laboral

lunes 27 de marzo de 2023 | 15:30hs.

Se trata de un grupo de cerca de cien profesionales que se autoconvocaron para pedir trabajo. Realizaron la Tecnicatura Superior en Enfermería, en la sede del IMES que funciona en el Instituto Las Araucarias de San Pedro, a la fecha no consiguieron trabajo como para realizar guardias o contratos en los centros de salud de la provincia y o salud municipal. Manifiestan decepción por las expectativas generadas cuando se lanzó la tecnicatura en la capital de la Araucaria.

Los egresados hace ya un año, recorrieron los centros de salud en busca de oportunidad laboral y así desempeñarse en un ambiente acorde a la capacitación con la cuentan, sin embargo, muchos deben dedicarse a tareas domésticas, tarefa, ama de casa o albañilería. Esta situación genera frustración, más cuando en algunos espacios solicitan experiencia laboral.

"Cuando el gobernador lanzó la tecnicatura acá en San Pedro, dijo que hay más de 500 centros de salud en la provincia y que saldríamos con una salida laboral, eso nos generó mucha expectativa, a la fecha no tenemos respuestas. Si no nos dan un espacio no podemos adquirir experiencia, queremos demostrar nuestras capacidades, somos enfermeros matriculados y no conseguimos trabajo" acordaron los enfermeros autoconvocados.

Y argumentaron que "Con más puestas de trabajo en los Caps por ejemplo, se descomprime la atención en el hospital y de esa manera se brinda a la comunidad un mejor servicio. Creemos que es justo que los puestos sean ocupados por personal especializado. Necesitamos un trabajo digno".