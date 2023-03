La EPET Nº 51 de Iguazú también exige mejoras edilicias

lunes 27 de marzo de 2023 | 14:40hs.

La Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 51 ubicada en la zona Rural del Paraje 2.000 Hectáreas de Puerto Iguazú, actualmente cuenta con 160 alumnos distribuidos solamente en tres aulas. Los jóvenes estudiantes carecen de espacio para las prácticas o talleres y deben turnarse para asistir a clases. Desde la Dirección del establecimiento con el acompañamiento de los padres gestionaron más aulas que comenzaron a edificarse, pero aún no se concretan.

No se descarta que los alumnos opten por algún tipo de manifestación en los próximos días para acelerar los tiempos de la construcción.

Actualmente la matrícula es de 160 alumnos de 1er año a 6° año, en su mayoría son mujeres los inscriptos, desde la dirección informaron que continúan abiertas las inscripciones, los egresados alcanzan el título de Técnico en Tecnología de los Alimentos. El establecimiento cuenta con un equipo de 24 docentes trabajando cada día. Cabe destacar que el edificio cuenta con una sala de industria con equipos de panadería completos para el desarrollo de saberes.

“La realidad es que actualmente disponemos solo de 3 salones o aulas para dar clases, y otros 3 salones que no están terminados, falta el techo las aberturas la instalación eléctrica pizarrón, etc” indicaron desde el establecimiento.

Cada curso tiene clases en su turno normal de mañana o tarde pero como es una escuela técnica deben venir en contra turno, para las practicas, sin embargo, pero no pueden cumplir correctamente con las mismas ante la falta de infraestructura o edificio terminado.

“Lo que se pide es lo básico, hay un solo 1° y 2° año y necesitamos urgente un desdoblamiento (que sería habilitar otro 1° y 2° año porque no se da abasto para que en un aula un solo docente atienda más de 60 alumnos, ya solicitamos al CGE, pero no hay respuesta), años atrás funcionaba un comedor escolar que se cerró por falta de donaciones, desde el Gobierno central no envían partidas presupuestarias para comedor escolar a escuelas técnicas” remarcaron.

Asimismo, solicitan la creación de 1 Prosecretario, 2 Preceptores, 1 Ayudante de Clases Prácticas y también Mobiliarios, Fichero Metálicos, Armario para oficina y Armarios para biblioteca, Equipos de calefacción, Pizarrones, que se habilite el comedor escolar nuevamente, “esto es lo mínimo que una escuela precisa pero no tenemos, lo antes nombrado todos los años se solicitan al DGE, pero nadie responde” manifestaron.