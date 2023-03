Un respiro

lunes 27 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Independiente encontró algo de paz al derrotar 3-0 al club Ciudad de Bolívar, del torneo Federal A, en los 32avos. de final de la Copa Argentina en un encuentro disputado en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.



Martín Cauteruccio, a los 15 minutos del primer tiempo, abrió el marcador tras empujar al fondo del arco un centro de Nicolás Vallejo que encontró en soledad al delantero uruguayo tras una falla en el fondo del conjunto bolivarense.



Sobre los 20’ del complemento, el Rey de Copas amplió la diferencia a través de Vallejo y cerró la goleada en La Plata con un tanto de Matías Giménez en el final del partido.



A los 7 minutos del primer tiempo, el Rojo tuvo una gran chance para ponerse en ventaja luego de un desborde de Damián Pérez por la banda izquierda. Tras un rebote en el área, Cauteruccio logró rematar al arco, pero Maximiliano Cavallotti se arrojó para impedir el tanto y salvar la valla de Bolívar.



Independiente aprovechó la ventaja para contraatacar y tuvo el segundo con un fuerte disparo de Kevin López a los 22’ que se fue por encima del travesaño. A los 27’ volvió a atacar a fondo el conjunto de Avellaneda, pero el ecuatoriano Juan Cazares remató demasiado alto dentro del área.



Sobre los 35 minutos, llegó la primera advertencia del equipo comandado por el Indio Ortiz. Un centro de Brian Duarte al corazón del área encontró a Gonzalo Urquijo, quien no pudo conectar de lleno el balón, que pasó pegado al palo del arco defendido por Rodrigo Rey.



En el inicio del complemento, Independiente casi marca el segundo luego de un tiro libre de Cazares que dio en el palo. La pelota recorrió la línea de meta, pero ningún jugador logró empujarla y Ciudad de Bolívar respiró.



A los 9 minutos, Ciudad de Bolívar se quedó con diez jugadores por la expulsión de Alfredo Troncoso, quien le aplicó un codazo a Edgar Elizalde. El árbitro Ariel Penel juzgó la acción como juego brusco grave y le mostró la roja al hombre de las Aguilas.



Los dirigidos por Monzón continuaron atacando en busca del segundo y casi lo logran a los 12’. Otra vez Cauteruccio fue protagonista, pero no pudo ante Cavallotti, quien le ahogó el festejo con una gran tapada.



A los 15’ se escapó Vallejo que definió de cachetada ante la salida del arquero y desperdició una nueva ocasión.



De tanto ir, Independiente llegó al 2-0 al minuto 21 de la segunda parte con una buena definición dentro del área de Vallejo, quien recibió una asistencia de Cazares para quedar mano a mano con Cavallotti y definir sin mayores inconvenientes.



Aprovechando el hombre de más, los de Avellaneda sellaron la clasificación a 16 avos. de final de la Copa Argentina con un tanto de Matías Giménez, quien había ingresado en la segunda etapa.



Mientras espera por el nuevo entrenador luego de la salida de Leandro Stillitano por el mal inicio en la Liga Profesional, Independiente encontró algo de paz con un triunfo para encarar el próximo compromiso del torneo local ante San Lorenzo con mayor optimismo.



Con una sólida actuación ante un equipo de inferior categoría, el Rojo ya está en la siguiente ronda del certamen nacional y espera por el vencedor del cruce entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Comunicaciones, que por el momento no tiene fecha confirmada.