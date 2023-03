Donald Trump denunció una caza de brujas en su contra

lunes 27 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El expresidente estadounidense Donald Trump inició este fin de semana la campaña con vistas a su vuelta a la Casa Blanca en 2025 en Waco, una ciudad de Texas emblema de la desobediencia ciudadana, denunciando una “caza de brujas” en su contra por la investigación judicial por pagos indebidos a una actriz porno para que silenciara una relación entre los dos.



El líder republicano minimizó el pasado sábado las investigaciones en el inicio de su campaña presidencial en la localidad donde hace 30 años una secta armada se enfrentó a las autoridades federales.



“El fiscal del distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del ‘departamento de la injusticia’ en Washington DC, me estaba investigando por algo que no es un crimen, no es un delito menor”, dijo el exmandatario ante sus partidarios en el aeropuerto regional de Waco.



El expresidente había asegurado que sería “arrestado” el 21 de marzo en Nueva York por el caso, que involucra el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, justo antes de las presidenciales de 2016, presuntamente para que evitara hablar de una supuesta relación amorosa entre ambos.



El caso, en manos de la fiscalía, investiga una presunta violación de las normas que rigen el financiamiento de las campañas electorales y podría derivar en una acusación penal contra el expresidente de 76 años.