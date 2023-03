El fin de semana largo movilizó unos 645 millones de pesos en la provincia

lunes 27 de marzo de 2023 | 6:05hs.

El último fin de semana largo -el segundo del año- volvió a dejar números positivos para la provincia de Misiones.



El feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia contó con diversas actividades que reunieron a cientos de visitantes y movilizó la economía local, produciendo un efecto derrame en sectores como el gastronómico.



De acuerdo al análisis que realizó el Ministerio de Turismo de la Provincia, hubo más de 22.500 visitantes en Misiones durante los tres días del fin de semana largo, lo que dejó como saldo una ocupación promedio cercana al 80 por ciento en la Tierra Colorada, con estadías promedio que alcanzaron las 2,9 noches.



Asimismo, en el relevamiento realizado, determinaron que el gasto promedio por visitante, por día, fue de $10.340, generando un movimiento económico que superó los 645 millones de pesos en toda la provincia. Esto sin lugar a dudas, repercute de manera positiva en comercios de distintos rubros, sobre todo en los destinos más elegidos como Puerto Iguazú, Oberá, Posadas, Salto Encantado, El Soberbio, San Ignacio, entre otros.

La naturaleza de Salto Encantado atrae a los turistas. Foto: Natalia Guerrero

En cuanto a la ocupación promedio que se registró en cada ciudad, se pudo relevar que Iguazú tuvo un 80 por ciento, Posadas 75 por ciento, San Ignacio 77 por ciento y Oberá 90 por ciento, entre otras localidades relevadas en Misiones.



Puerto Iguazú y El Soberbio

Teniendo en cuenta la cercanía con el fin de semana largo de Semana Santa, el turismo nacional volvió a decir presente en Puerto Iguazú. Según los datos brindados por la administración del parque Nacional Iguazú durante los tres días del fin de semana ingresaron al área protegida más de 13 mil turistas.



“Los ingresos al Parque Nacional Iguazú -durante los días del feriado- han ascendido a 13.625 reflejando así un promedio diario en cifras superiores a 4.500, evidenciando, de esta manera, un loable preludio de lo que será la Semana Santa en Iguazú Todo El Año”, indicó Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem).



Haciendo referencia a la ocupación hotelera, Lucas manifestó que estuvo en un 80 por ciento con una mayor inclinación hacia los establecimientos de menor categoría. “El clima óptimo del destino dio lugar a que los visitantes puedan disfrutar de la naturaleza, de lo verde y sustentable, y de la conjunción única que ofrece nuestra hermosa ciudad”.



Por su parte, el Aeropuerto Mayor Eduardo Krause registró un promedio de 16 vuelos diarios con picos de días con 20 arribos, estableciendo así un óptimo punto de recepción de visitantes. En base a los datos del Ministerio de Turismo de la provincia, los arribos fueron próximos a los 15 mil.



“Nuevamente gracias a todos los turistas que nos eligen para pasar un hermoso feriado en nuestro maravilloso destino; un destino que tiene mucho para ofrecer y mucho para disfrutar y que, como bien sabemos, no alcanza una sola visita para disfrutar la magia de Iguazú Todo El Año”, manifestó Lucas.



En tanto, en lo que respecta al parque provincial Moconá en la localidad de El Soberbio, fue otro de los destinos elegidos. Según remarcaron desde la localidad, hubo una ocupación hotelera que rondó el 65 por ciento durante los tres días que tuvo el fin de semana largo.



Además, se registraron unos 800 visitantes que ingresaron al parque provincial.



Asimismo, estuvo en funcionamiento el micro que une la ciudad de las Cataratas con el Moconá, por lo que se pudo relevar que unos 30 pasajeros optaron por este servicio.

Con la información de corresponsalía Puerto Iguazú

Expectativas colmadas en los destinos de todo el país

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) realizó un relevamiento sobre los números que dejó el fin de semana en el sector turístico en todo el país. Según se indicó, el segundo fin de semana largo del año fue acorde a las expectativas del sector. Viajaron 880 mil personas y gastaron $26.467 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.



De acuerdo a lo que se documentó, los turistas gastaron, en promedio, $10.590 diarios cada uno, y la estadía fue de 2,8 días.



“El tiempo fue inestable, con lluvias en algunas ciudades, especialmente el sábado, en el Norte y Centro del país. Hubo vientos y temperaturas más bajas de lo que se venía registrando, pero que igual permitieron momentos de esparcimiento al aire libre”, analizaron.



Las ciudades con propuestas y encuentros fueron las más concurridas, además de otras tradicionales en esta época, como Bariloche, Mendoza, los valles de Córdoba, las que tienen complejos termales, y también la ciudad de Buenos Aires, que recibió una ola de turistas por el partido de la selección argentina y otros torneos deportivos.



Para los empresarios del sector la fecha fue regular, pero la gastronomía trabajó bien. El viernes hubo más comercios abiertos que lo habitual para un feriado, especialmente en las ciudades más grandes, para no perder ventas.



“Al ser una conmemoración que marcó la historia, el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no tiene la magnitud comercial de otras fechas, pero muchas provincias lograron evocar la jornada con propuestas alegóricas que reunieron a turistas y residentes”, afirmaron.



En Misiones

Desde Came se argumentó que como siempre, Misiones tuvo al Parque Iguazú como lo más concurrido del fin de semana, con 78% de ocupación promedio y 20 vuelos que arribaron el jueves, por encima del promedio diario habitual (que son 16). Se destacó especialmente la presencia del turista europeo, además de los provenientes de Brasil, Paraguay y Uruguay. En Posadas, los visitantes se encontraron con interesantes propuestas como el paseo guiado en bicicleta Travesía al Botánico y el Recital por la Democracia.



Otros puntos recorridos fueron San Ignacio, Concepción de la Sierra, San Javier, Apóstoles, Garupá, Montecarlo, Puerto Piray, Puerto Esperanza, San José, Santa Ana y Candelaria, cada una con sus propuestas de naturaleza, historia y culturales.