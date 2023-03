Hay que saber sufrir

lunes 27 de marzo de 2023 | 6:01hs.

A partir de un gran segundo tiempo, Oberá Tenis Club (OTC) se impuso 83-80 como local ante Olímpico de La Banda, Santiago del Estero, por una nueva fecha de la fase clasificatoria de la Liga Nacional de básquet.



Con este resultado, el representante misionero sumó su tercera victoria consecutiva en casa. Ahora ostenta un record de 23 triunfos y 11 derrotas en la temporada, números que sostienen la chance de quedarse entre los cuatro mejores de la clasificación para acceder directamente a cuartos de final.



El sábado, el equipo que dirige Fabio Demti exhibió dos caras: en el primer tiempo cedió las riendas del juego y el rival inclinó la cancha. Así, el conjunto conducido por Leo Gutiérrez llegó a tomar una máxima ventaja de 16 puntos (38 a 22).



Pero en el complemento, seguramente tras una fuerte arenga del entrenador, el Celeste saliócon otra actitud, fue intenso en defensa y tuvo variantes en ataque.



Vale mencionar que en los primeros 20 minutos Olímpico se impuso 53 a 40; mientras que en la segunda mitad del partido fue 43 a 27 para OTC.



Es decir que el gran mérito del dueño de casa fue bajar a la mitad el goleo de un rival que dispone de jugadores de probada jerarquía.



La ofensiva Celeste se apoyó en Jonatan Torresi (18 puntos), Charles Mitchell (17), Nicolás De Los Santos (14) y Jonathan Maldonado (12). También fueron buenos los aportes de Gastón Córdoba (9) y Xavier Carreras (8).



La visita, en tanto, tuvo como goleadores a Cyres Clark (15), el ex OTC Jonatan Treise (13) y Damián Tintorelli (11).



De menos a más

En el inicio del juego la visita tuvo más volumen ofensivo con Clark desde el perímetro y Tintorelli en la pintura. Mientras que al local le costó quebrar la defensa rival y dependió de un par de bombas de Carreras y Giorgetti.



En Olímpico fue bueno el ingreso de Treise, quien se tomó en serio la ley del ex y estuvo efectivo desde el perímetro. El primer cuarto finalizó 26-11 a favor del elenco santiagueño.



En la continuidad un triple de De Los Santos y una asistencia de Maldonado para Mitchell evidenciaron señales de mejoría, a lo que se sumaron un par de corridas de Torresi.



Pero del otro lado Treise clavó dos triples más, a lo que se sumó otro de Daniel Hure (otro ex OTC) para sostener la ventaja. El Celeste intercambiaba gol por gol, y era negocio para la visita.



Tras el descanso largo se dio el quiebre. La defensa entró en sintonía y en ataque repartieron rachas. Los tiradores tuvieron su momento, Mitchell hizo lo suyo en la pintura y el local volvió a partido.



Promediando e último cuarto el Celeste pasó por primera vez al frente (73 a 72), no perdió la línea, fue intenso y tuvo pasajes de buen juego para ganar un partido clave pensando en una buena ubicación en los playoffs.



En la continuidad de la competencia, en los próximos días OTC afrontará una gira por Córdoba, en la que se enfrentará a dos equipos de realidades muy distintas.



El 2 de abril se medirá ante el histórico Atenas, que se encuentra último en la tabla de posiciones y pelea por no descender, y el 4 visitará a Instituto, el campeón vigente y primero en las posiciones.



El 10 recibirá a Ferro, en lo que será la última presentación como local en la fase regular, la cual cerrará el 16 del mes que viene, cuando visite a Riachuelo de La Rioja.